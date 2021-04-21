Мария Погребняк выгнала Илью Милохина из ТикТок-хауса из-за «запрещенки»

Фото: Instagram Марии Погребняк

Жена игрока футбольного клуба «Урал» и екатеринбургская светская львица Мария Погребняк сообщила, что блогер Илья Милохин покидает популярный TikTok-House «PopStar». Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

- В последнее время он вел себя очень странно - мог не приехать на съемки, недопонимания с ребятами из дома. О слове «семья» пришлось забыть, когда он нам сказал, что больше не хочет жить в доме и просто собрался и куда-то уехал, - рассказывает Мария Погребняк.

По словам девушки, команда до последнего пыталась наладить контакт с известным тиктокером. Но в прошлую пятницу молодой человек сорвал концерт своей группы «NGM» и не вышел на сцену. После этого вскрылась страшная правда: парень начал употреблять запрещенные вещества.

Мария Погребняк говорит, что подобные проблемы у Ильи Милохина возникают не в первый раз, и ей сложно это принять. В ближайшее время он собирается лечь в реабилитационную клинику. Со своей стороны уральская знаменитость обещает оказать любую помощь блогеру и музыканту.