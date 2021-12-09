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Происшествия9 декабря 2021 8:03

В Свердловской области инспектор ГИБДД два года брал взятки за перевозку опасного груза

Капитан полиции брал по пять тысяч рублей за каждый рейс со сжиженным углеводородом
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Материалы проверки передали в Следственный комитет.

Материалы проверки передали в Следственный комитет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативно-розыскная часть собственной безопасности свердловского главка полиции проводит проверку в отношении 37-летнего старшего инспектора группы технического надзора ГИБДД из Серова.

Как выяснилось, на протяжении двух лет он регулярно брал взятки от местного предпринимателя. В 2019 году он выявил нарушения при перевозке цистерн со сжиженным углеводородом. Вопрос «решался» за пять тысяч рублей с каждого рейса.

- 29 ноября предприниматель написал явку с повинной и признался в девяти случаях передачи взятки. Всего на 45 тысяч рублей. Теперь капитан подозревается в служебном подлоге и мелком взяточничестве, - отметил источник «КП»-Екатеринбург.

Примечательно, что взятки нужно было передавать инспектору прямо в его кабинете. Каждый раз он просил приходить к нему на работу, чтобы продлить документ о дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Информацию о предприимчивом полицейском уже передали в Следственный комитет. На момент публикации получить комментарий в СУ СКР региона и ГУ МВД по Свердловской области не удалось.

Напомним, что в Екатеринбурге поймали на мошенничестве инспекторов ГИБДД, которые заставляли водителей отдавать по 30 тысяч рублей. Гаишники запугивали автомобилистов фальшивыми показаниями алкотестера, показывающего «положительный» результат.

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