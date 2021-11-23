В случае возбуждения уголовного дела ему может грозить до 12 лет заключения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 36-летнего инспектора ГИБДД, которого обвинили в получении взятки. Как рассказал «Комсомольской правде» осведомленный источник, ранним утром 8 ноября на улице Библиотечной наряд ДПС остановил подозрительную «Приору». Водитель ехал крайне медленно, мужчину попросили выйти из автомобиля.

У автомобилиста имелись признаки алкогольного опьянения. Но гаишник сразу предложил «оплатить штраф на месте».

- Не прошло и 10 минут, как он повез пьяного автомобилиста до ближайшего банкомата «Альфа банка» на проспекте Ленина. Мужчина снял 30 тысяч рублей с кредитки, а инспектору передал 25, - пояснил инсайдер «КП»-Екатеринбург.

Через три дня любителя пьяной езды, видимо, замучила совесть и он пришел в свердловский главк МВД писать явку с повинной. В течение недели отдел внутренней безопасности проводил свое расследование. Как выяснилось, старший лейтенант оставил включенным регистратор, когда возил мужчину к банкомату.

- Его вызывали на допрос, но он отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции. Это лишь усугубило его положение. Скорее всего, его отстранят или уволят, - добавил источник «Комсомолки».

В областном главке полиции подтвердили факт случившегося и раскрыли детали инцидента. Увольнение грозит обоим инспекторам.

- 12 ноября в дежурную часть ГУ МВД России Свердловской области обратился с повинной самозанятый житель Екатеринбурга, 1973 года рождения. Он рассказал о том, что 8 ноября, двигаясь по улице Мира в столице Среднего Урала, был остановлен нарядом ДПС. По просьбе инспектора ГИБДД прошел освидетельствование на предмет опьянения по средством алкотектора, который показал 0.21 промилле. В ходе опроса сыщиками из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области гражданин пояснил, что полицейский якобы вынудил нарушителя передать взятку в размере 25.000 рублей за то, чтобы не привлекать его к административной ответственности по ст.12.8 ч. 1 КоАП РФ. С этой целью мужчина снял с кредитного счета нужную сумму и вручил деньги должностному лицу в патрульном автомобиле. По данному факту в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и анализируются видеосъемки с камеры регистратора. Собранные материалы по итогам работы региональный главк МВД направит в следственные органы. Если сведения о причастности наряда ГИБДД к совершенному преступлению подтвердятся, инспекторы ДПС будут уволены из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечены к предусмотренной законодательством уголовной ответственности», - отметил пресс-секретарь главка, полковник Валерий Горелых.