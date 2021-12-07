Похоронил заживо в яме: в Екатеринбурге вынесли приговор карателю, который убил одноклассника из-за 500 рублей

Жителя Карпинска признали виновным в убийстве и похищении. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Свердловский областной суд вынес приговор жителю Карпинска Сергею Асерхлицыну, который летом 2016 года похитил и убил одноклассника Кирилла Смирнова. Уралец вместе с подельником требовали одноклассника вернуть долг в 500 рублей, а потом затолкали парня в багажник и вывезли в лес. Кирилла Смирнова закопали заживо, под землей он задохнулся.

- Находясь в лесополосе, они дали потерпевшему в руки саперную лопатку и, угрожая убийством, заставили копать себе яму. Затем Асерхлицын нанес мужчине несколько ударов по голове найденной в лесу палкой, после чего потерпевший упал в яму, - отмечают в прокуратуре Свердловской области.

На следственном эксперименте обвиняемый рассказал, как вывозили жертву в лес. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Следствие по делу шло более четырех лет. Второй фигурант уголовного дела скончался до того, как сыщики вышли на след Асерхлицына.

- Понимая, что потерпевший впоследствии может сообщить о похищении в органы правоохраны, сообщники решили убить молодого человека. С этой целью злоумышленники вновь стали избивать пострадавшего, находившегося в яме, а когда он оказался лежащим на дне ямы, то засыпали потерпевшего землёй, перекрыв доступ воздуха, - добавили в СУ СКР региона.

Суд назначил Сергею Асерхлицыну наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Напомним, что осенью этого года в Екатеринбурге задержали убийцу жительницы Академического Анастасии Гадировой. Изначально все выглядело как несчастный случай.