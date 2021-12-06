На дистанте сейчас находятся 1,8% классов от общего количества в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по данным на понедельник, 6 декабря, на дистанционном обучении в школах находятся 320 классов. При этом большинство школьников отправили получать знания из дома из-за карантина по ОРВИ.

- В связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 320 классов в школах (Новая коронавирусная инфекция - 82, ОРВИ - 238), - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском департаменте образования. - Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены.

Отмечается, что всего на дистанте сейчас находятся 1,8% классов от общего количества в Екатеринбурге.

Из-за большого количества простудившихся и случаев COVID-19 закрывают и группы в детских садах. Причем здесь складывается подобная ситуация - из-за коронавируса домой отправили 30 групп дошкольников, из-за ОРВИ - 82.

По данным Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 25 967 случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по на 91,6% и выше уровня прошлой недели на 28,1%.

При этом, санврачи отмечают, что чаще всего ОРВИ болеют именно дошкольники и школьники - 64% от общего количества заболевших это дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости, по данным Роспотребнадзора, наблюдается среди детей в возрасте 3-6 лет, далее - дети 7-14 лет, на третьем месте - дети 0-2 лет.

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