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Звезды5 декабря 2021 14:30

«Между Киркоровым и Давой могу быть только я»: певица Клава Кока стала лауреатом «Песни года»

Победой звезда из Екатеринбурга поделилась в Instagram
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
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Исполнительница популярных песен выложила историю, на которой она демонстрирует заветную красную папку диплома «Песни года» со своим именем.

Исполнительница популярных песен выложила историю, на которой она демонстрирует заветную красную папку диплома «Песни года» со своим именем.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова, известная как Клава Кока, стала лауреатом российского музыкального фестиваля «Песня года». Своей радостью она поделилась накануне с подписчиками в Instagram.

Исполнительница популярных песен выложила историю, на которой она демонстрирует заветную красную папку диплома «Песни года» со своим именем. Также Клава Кока поделилась с подписчиками постом, в котором она запечатлена на фотографии с королем поп-эстрады Филиппом Киркоровым и его дочкой Аллой-Викторией, а также популярным тик-ток блогером Даней Милохиным. На фотоснимках присутсвует и российский хип-хоп музыкант Давид Манукян Dava.

- Между Филиппом Киркоровым и Давой могу быть только я, - заявила Клавдия своим подписчикам.

». Своей радостью она поделилась накануне с подписчиками в Instagram. Фото: инстаграм Клавы Коки.

». Своей радостью она поделилась накануне с подписчиками в Instagram. Фото: инстаграм Клавы Коки.

Судя по историям, наша уралочка выступала в соблазнительном мини-платье, поверх которого была тонкая сетка. Сама Клавдия просит подписчиков забросать ее реакциями и тем самым, оценить этот экстравагантный, блестящий наряд.

В премии «Песня года» участвуют популярные и молодые исполнители наряду с мэтрами эстрады и народными артистами страны. В этом году главному конценртному фестивалю страны исполнилось 50 лет.

Совсем недавно Клава Кока выступила на масштабном музыкальном фестивале «Ночь музыки-2021» в родном Екатеринбурге. На выступление из-за ограничительных мер попали только 500 человек.

25-летняя Клака Кока родилась в Екатеринбурге в июле 1996 года. У нее есть старший брат Лев и младшая сестра Лада.

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