«Между Киркоровым и Давой могу быть только я»: певица Клава Кока стала лауреатом «Песни года»

Исполнительница популярных песен выложила историю, на которой она демонстрирует заветную красную папку диплома «Песни года» со своим именем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова, известная как Клава Кока, стала лауреатом российского музыкального фестиваля «Песня года». Своей радостью она поделилась накануне с подписчиками в Instagram.

Исполнительница популярных песен выложила историю, на которой она демонстрирует заветную красную папку диплома «Песни года» со своим именем. Также Клава Кока поделилась с подписчиками постом, в котором она запечатлена на фотографии с королем поп-эстрады Филиппом Киркоровым и его дочкой Аллой-Викторией, а также популярным тик-ток блогером Даней Милохиным. На фотоснимках присутсвует и российский хип-хоп музыкант Давид Манукян Dava.

- Между Филиппом Киркоровым и Давой могу быть только я, - заявила Клавдия своим подписчикам.

». Своей радостью она поделилась накануне с подписчиками в Instagram. Фото: инстаграм Клавы Коки.

Судя по историям, наша уралочка выступала в соблазнительном мини-платье, поверх которого была тонкая сетка. Сама Клавдия просит подписчиков забросать ее реакциями и тем самым, оценить этот экстравагантный, блестящий наряд.

В премии «Песня года» участвуют популярные и молодые исполнители наряду с мэтрами эстрады и народными артистами страны. В этом году главному конценртному фестивалю страны исполнилось 50 лет.

Совсем недавно Клава Кока выступила на масштабном музыкальном фестивале «Ночь музыки-2021» в родном Екатеринбурге. На выступление из-за ограничительных мер попали только 500 человек.

25-летняя Клака Кока родилась в Екатеринбурге в июле 1996 года. У нее есть старший брат Лев и младшая сестра Лада.

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