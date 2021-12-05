Под Екатеринбургом появится новое хранилище для радиоактивных отходов

Хранилище разместят на территории АЭС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом построят новое хранилище для радиоактивных отходов. Объект займет 8,6 га на площади Белоярской атомной электростанции в городе Заречный. Документ о создании хранилища уже подписан специалистами, которые посчитали возможным возведение объекта для хранения отходов с техногенными радионуклидами на территории АЭС.

Государственная охрана объектов культурного наследия опубликовала документ, согласно которому первый участок хранилища займет площадь 2,6 га, сейчас тут пустырь с искусственным холмом в центре, вокруг – административные и хозяйственные постройки.

На втором участке размещен четвертый блок АЭС, на третьем, площадью 3,3 га – площадка для строительства, здесь сейчас размещены неиспользуемые объекты.

Новое хранилище не будет представлять опасности для окружающей среды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что в закрытый город Новоуральск Свердловской области, расположенный в 70 км от Екатеринбурга, с мая 2019 года свозят гексофторид урана, который доставляют поездами из Германии. Эти отходы называют обедненным ураном или «хвостом», который является побочным продуктом обогащения природного урана.

Весной 2021 года корпорация «Росатом» презентовала новое хранилище атомных отходов в Новоуральске. В январе руководство объекта получило разрешение на запуск пункта изоляции отходов 3 и 4 классов.

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