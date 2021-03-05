«Росатом» показал, как выглядит хранилище для атомных отходов в закрытом городе Новоуральске

Фото: пресс-служба «Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами»

Госкорпорация «Росатом» показала, как выглядит новое хранилище атомных отходов в закрытом городе Новоуральске. Как сообщил национальный оператор по обращению с радиоктивными отходами, 15 января они получили разрешение на ввод в эксплотации пункта изоляции отходов 3 и 4 класса. Этот документ подтверждает, что объект готов.

- В настоящий момент НО РАО проходит процедуру лицензирования эксплуатации нового хранилища. Общественные обсуждения материалов обоснования лицензии прошли в период с 22 по 28 августа 2020 года. Положительное заключение Росприроднадзора получено 15 января 2021 года. После получения лицензии Ростехнадзора Национальный оператор сможет приступить к эксплуатации объекта, - рассказывают в пресс-службе «Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами».

Фото: пресс-служба «Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами»

Само хранилище называется «пункт финальной изоляции радиоактивных отходов третьего и четвертого классов». К этим классам относятся загрязненное оборудование, грунт, биологические объекты. Объект начал работу в 2016 году, но спустя два года там началась реконструкция. Первая очередь хранилища вмещает в себя 15 тысяч кубических метров отходов, общий объем около 55 тысяч кубических метров. Отходы хранятся в специальных упаковках, которые нельзя вскрывать.

Фото: пресс-служба «Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами»

Отметим, Новоуральск закрытый город в 70 километрах от Екатеринбурга, где находится Уральский электрохимический комбинат. Это первое производство ядерного топлива в Советском союзе. С мая 2020 года туда свозят гексофторид урана или как их прозвали в народе «урановые хвосты» из Германии. Это побочный продукт, который получается в результате обогащения природного урана. Контракт предусматривает ввоз в Новоуральск 12 тысяч тонн, уверяет Greenpeace Russia.

Местные жители и экологи добивались того, чтобы запретить ввоз «урановых хвостов» в хранилище, уверяя, что они могут быть опасными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новоуральск из Германии привезут еще 600 тонн отходов уранового производства. Стало известно, когда в закрытый город Новоуральск отправят новую партию гексофторида урана, которого также называют урановыми «хвостами». Как рассказали «КП-Екатеринбург» в Greenpeace Russia, груз отправят из Германии в Россию 9 декабря (подробнее)

«При выбросе радиус поражения – 32 километра»: на Урал из Германии везут 12 тысяч урановых «хвостов». Какую опасность могут таить эти отходы и почему местные жители пытаются добиться запрета на их ввоз (подробнее)