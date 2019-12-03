2019-12-03T18:28:13+03:00
Общество

В Новоуральск из Германии привезут еще 600 тонн отходов уранового производства

Всего контракт предусматривает ввоз 12 тысяч тонн
Евгений Стоянов
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Партия состоит из 600 тоннПартия состоит из 600 тоннФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, когда в закрытый город Новоуральск отправят новую партию гексофторида урана, которого также называют урановыми «хвостами». Как рассказали «КП-Екатеринбург» в Greenpeace Russia, груз отправят из Германии в Россию 9 декабря.

Отходы уранового производства в Новоуральск начали свозить еще в мае нынешнего года. Дело в том, что «Росатом» подписал контракт с немецким правительством о вывозе из Германии гексофторида урана.

Официальных данных о том, какое именно количество урановых «хвостов» привезут в Новоуральск официально не сообщается. В «Уральском электро-химическом комбинате» (УЭХК), входящим в структуру «Росатома», эти данные не сообщают. В пресс-службе УЭХК корреспондента «КП» попросили написать официальный запрос, что мы и сделали.

Однако, в Greenpeace Russia утверждают, что всего контракт предусматривает ввоз в Новоуральск 12 тысяч тонн урановых «хвостов».

- Эти данные стали известны после того, как немецкие депутаты написали в правительство Германии запрос с требованием раскрыть эту информацию о контракте с «Росатомом», - рассказали «КП» в Greenpeace.

На прошлой неделе активисты встали в одиночные пикеты у мэрии Новоуральска, они добиваются отмены ввоза опасного груза в город. Фото: соцсети

На прошлой неделе активисты встали в одиночные пикеты у мэрии Новоуральска, они добиваются отмены ввоза опасного груза в город. Фото: соцсети

Также активисты говорят, что на днях из Санкт-Петербурга в Новоуральск отправили товарный поезд с 600 тоннами «хвостов», которые прибыли туда на пароме. В Greenpeace предполагают, что такое же количество будет отправлено из Германии и на этот раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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