Жителям Екатеринбурга и Свердловской области продлили действие QR-кода, но не всем

По словам оператора, обращений по поводу срока действия электронного сертификата поступает очень много. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журналисты «Комсомолки» обнаружили, что на портале «Госуслуг» внезапно продлилось действие QR-кода на год для тех, кто перенес заболевание в 2021. Однако действующий сертификат переболевшего обновился не у всех. С вопросом, с чем это связано «КП» обратилась в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, но там порекомендовали задать этот вопрос федеральному оперштабу.

На горячей линии «Стопкоронавирус.рф» рассказали, что сертификат переболевших действительно будет продлен.

-Срок действия QR-кода продляют автоматически тем лицам, которые перенесли коронавирус в течение последнего года. Он будет действовать 12 месяцев с момента выздоровления. Нововведение вступает в силу после того, как будет готов соответствующий документ. Официальной информации еще нет, - объясняет оператор общероссийской горячей линии Елена. – На данный момент QR-коды продлились не у всех, потому что система обновляется постепенно.

Однако действующий сертификат переболевшего обновился не у всех. Фото: скриншот.

Кстати, по словам оператора, обращений по поводу срока действия электронного сертификата поступает очень много. Уточнений, когда будет готов официальный документ нет. Несмотря на то, что у некоторых пользователей QR-код все же был продлен, остается непонятным, должен ли человек пройти вакцинацию. На этот вопрос ответили операторы официального интернет-портала Министерства здравоохранения Российской Федерации.

- Сертификат о вакцинации действует год. Но через полгода можно обращаться за ревакцинацией. При этом сертификаты о ревакцинации также будут действовать год. Переболевшие могут ставить прививку через полгода, - ответила оператор линии Екатерина.

Читатели также заметили, что их сертификат был продлен. Напомним, что сегодня региональный оперштаб заметил снижение новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным на 2 декабря, коронавирусом в регионе заболели 698 человек.

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