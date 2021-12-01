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Происшествия1 декабря 2021 16:23

Борт, летевший из Екатеринбурга в ХМАО, экстренно вернулся в «Кольцово» из-за плохой погоды

Вылет отложили почти на сутки
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Самолет должен был доставить пассажиров из уральской столицы в город Советский

Самолет должен был доставить пассажиров из уральской столицы в город Советский

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» вернулся самолет авиакомпании Utair, который должен был доставить пассажиров из уральской столицы в город Советский, который находится в Ханты-Мансийском Автономном Округе. Причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия.

- Рейс UT-335 Екатеринбург – Советский, вылетевший в 15:00, вернулся в аэропорт Кольцово в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту прилета. Вылет планируется завтра, 2 декабря, в 10:30, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе воздушной гавани «Кольцово».

С пассажирами сейчас работают представители авиакомпании

С пассажирами сейчас работают представители авиакомпании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С пассажирами сейчас работают представители авиакомпании, где их разместят до завтрашнего утра, пока неизвестно. Оперативно связаться с авиаперевозчиком не удалось.

Напомним, ранее стало известно, что аэропорт Екатеринбурга принял в ночь на 1 декабря шесть рейсов, которые летели из разных городов России в Челябинск. Самолеты не смогли приземлиться там из-за выехавшего за пределы посадочной полосы авиасудна. В уральской столице с 03:50 до 05:00 приземлились рейсы из Сургута, Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова.

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