Кольцово принял шесть рейсов, которые не смогли сесть в Челябинске из-за ЧП с самолетом

В Екатеринбурге приземлились рейсы из Сургута, Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аэропорт Екатеринбурга принял в ночь на 1 декабря шесть рейсов, которые летели из разных городов России в Челябинск. Самолеты не смогли приземлиться там из-за выехавшего за пределы посадочной полосы авиасудна.

- С пассажирами работают представители авиаперевозчиков. В настоящее время рейсы готовятся к вылету в пункт назначения, - рассказали «КП Екатеринбург» в Кольцово.

В Екатеринбурге с 03:50 до 05:00 приземлились рейсы из Сургута, Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова.

Уральская транспортная прокуратура сообщает, что ЧП с самолетом произошло в Челябинске 1 декабря в 02:32. Авиалайнер Bombardier выкатился на 20-25 метров за пределы взлетной полосы при посадке. Самолет прилетел из Казани. Рейс выполняла авиакомпания «UVT Aero».

В момент инцидента на борт были 32 пассажира. Из них трое – члены экипажа и один несовершеннолетний. Пострадавших нет.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка