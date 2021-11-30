Новая парковка, интерактивный фонтан и газон вместо асфальта: в парке Маяковского показали, как он изменится в ближайшие годы

Сейчас в парке ищут инвестора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского сегодня, 30 ноября, показали, как он может измениться в ближайшие годы. Директор Павел Зубакин рассказал об этом на заседании Гордумы Екатеринбурга. Так, парк хотят разделить на разные зоны, чтобы в одной, например, тихо отдыхали любители пикников, а в другой шумно развлекались те, кому нравятся аттракционы. Фан-зона, которая появилась в 2018 году, чтобы болельщики могли смотреть матчи чемпионата мира по футболу, скоро изменится.

- Мы решили воспользоваться фан-зоной, чтобы разместить там аттракционы, - объясняет Павел Зубакин. - Свою функциональность в части проведения мероприятий она теряет.

Входную площадь перед главной аркой хотят озеленить. Фото: ЦПКиО им. Маяковского

По бокам главной аллеи планируют сделать новые цветники. А центральный вход хотят сильно преобразить — украсить его дополнительными зелеными насаждениями и разбить перед входом газон, по которому по диагонали пройдет дорожка от арки до подземного перехода. Слева от входа появится бесплатный скейт-парк и информационный центр, а справа кафе. Заглядывая в будущее в парке задумываются о том, чтобы сделать у входа еще и кинотеатр. Он мог бы разместиться в здании клуба Gold.

- Здание бывшего клуба Gold принадлежит частным лицам, - напоминает Павел Зубакин. - Никаких предметных переговоров по выкупу здания мы не вели, но я лишь говорю что здание находится в ансамбле главного входа и мы были бы счастливы, как учреждение, если бы оно вернулось в родную гавань. Ту функцию, которую оно выполняло раньше, оно бы могло выполнять вновь, как кинотеатр Маяковского.

Общий вид того, как парк Маяковского может измениться. Фото: ЦПКиО им. Маяковского

На площади Памяти, где стоят памятники, планируют убрать асфальт и сделать газон, а также украсить естественный уклон этого места лестницей. Также в планах сделать автомобильную парковку для посетителей.

- Запланированный в фан-зоне парк аттракционов без парковки станет бессмысленным, - отмечает Павел Зубакин. - Мы выходили с инициативой предусмотреть парковку на продолжении улицы Яламова, которая выходит на переулок Базовый. Там есть пространство, которое можно выделить под строительство. Она будет соединена и с лесной частью, и с зоной аттракционов.

- В обновленной концепции учитывается появление рядом с парком новых территорий, например городской набережной реки Исеть и проекта Малая Голландия, - отмечают в пресс-службе ЦПКиО. - При этом изменения границ парка не предполагается - вся территория будет полностью сохранена, а возможно и увеличена, например, за счет участка под новую парковку. Также в уточненной концепции появился спортивный кластер, летний Театр эстрады, ремонт которого запланирован уже на следующий год, детские площадки.

Партерный парк. Фото: ЦПКиО им. Маяковского

В парке появится десять входов. Планируют сделать спортивно-игровой кластер, а также партерный парк слева от центральной аллеи, который обещают выполнить во французском стиле. Его разделят на фрагменты, каждый из которых будет играть свою роль. Где-то появится детский лабиринт, где-то танцплощадка, где-то музейный комплекс.

- На площади в центре парка появится интерактивный напольный фонтан, - добавляют в ЦПКиО. - На его месте можно будет устанавливать сцену для наиболее крупных городских мероприятий - зрители смогут расположиться на центральной аллее. Вокруг фонтана появится овальный павильон со смотровой площадкой и амфитеатром.

Чтобы воплотить все это в жизнь, в парке ищут инвестора, который сможет получать часть прибыли от доходов парка — около 150-300 миллионов рублей каждый год. Когда инвестор будет найден, уйдет еще 3-4 года на то, чтобы преобразить парк.

Фонтанная площадь. Фото: ЦПКиО им. Маяковского

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