Как изменится парк Маяковского: когда запустят колесо обозрения и что будет с лесополосой

Новое колесо обозрения в парке планируют запустить в сентябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского уже два месяца, как новый директор. В начале лета им стал Павел Зубакин, который ранее работал в нем заместителем по общим вопросам. Сегодня он вместе с начальником управления культуры администрации Екатеринбурга Ильей Марковым рассказали о том, как изменится парк в будущем. Приводим избранные цитаты.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПАРКА

- Хотим функционально разделить парк на зоны, чтобы каждый мог найти себе комфортное место, кто хочет погулять в лесу, кто перекусить, кто покататься на аттракционах, - говорит Павел Зубакин, директор парка Маяковского. – С голландскими партнерами, архитектурным бюро Svesmi хотим доработать мастер-план, который эта компания уже делала. Дорабатываем концепцию, которую они начали. Делаем эту работу за счет парка. Учитываем особенности рельефа. Планируем эту работу завершить до ноября. Убеждены, что эксперты, администрация города и город поддержат нашу совместную с голландцами работу и в следующем году выйдем на проектно-сметную документацию. Поймем, сколько это стоит, чтобы использовать эту информацию для концессии либо для бюджетного финансирования.

О ЗАКРЫТИИ ПАРКА НА ВРЕМЯ РЕКОНСТРУКЦИИ

- Закрытие парка не предусматривается. Работы по реновации будут в разные этапы проходить. Будем закрывать отдельные зоны для благоустройства, - говорит Павел Зубакин.

О ТОМ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ УЙДЕТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА

- Есть два пути – короткий и длинный, - говорит Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга. - Если инвестор или концессионер найдется в ближайшие полгода и разом все изменения профинансирует, то речь идет о периоде преобразования в 2-3 года. Если не найдется, или в меньшем объеме, тогда о периоде от 5 лет и выше. В целом в наших планах не затягивать это на 10-20 лет. Мы ставим перспективу 5-6 лет.

Реконструкция может начаться через пару лет, если найдется инвестор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ДОХОДАХ ПАРКА

- Лето было хорошим. Люди стали чаще посещать парк, больше денег тратить у наших агентов (предприятий, работающих на территории парка, - Прим. Ред.), - говорит Павел Зубакин. - Поскольку парк имеет процент с их выручки, в этом году он неплохо заработал и еще заработает. Какие-то средства потратим в этом году. Также у нас есть поддержка администрации города.

О ПОЖАРАХ ИЗ-ЗА ТОПОЛИНОГО ПУХА

- У нас выдался непростой год с точки зрения стихии. Было засушливое лето. Мы временно усилили охрану и выводили дополнительные силы, чтобы проливать пух, - говорит Павел Зубакин. - К сожалению, наши профилактические действия не всегда приводили к минимизации пожара. Было три крупных возгорания. И мероприятия, которые мы проводили, формально были бесполезны. Пролитый пух через час высыхал. Но, вот, дождались дождей. Сейчас в целом пожароопасная ситуация в регионе миновала. Выдохнули спокойно и работаем в штатном режиме.

ПРО ОТКАЗ ОТ АТТРАКЦИОНОВ

- Планов отказаться от аттракционов у нас нет, - отмечает Павел Зубакин. - Считаем, что в парк Маяковского люди приходят, чтобы отдыхать по-разному. Кто-то хочет прокатиться на аттракционах. Это, кстати, львиная часть доходов парка. Будут появляться новые аттракционы. В потенциальном будущем мы переместим их в фан-зону.

Летом в парке случилось три пожара из-за тополиного пуха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛЕСОПОЛОСЫ В ПАРКЕ

- Мы должны сохранить парк. Лесной массив нужен. При каждом удобном случае говорим, что нет стратегии изменения лесов, - объясняет Илья Марков. - Мы прибираемся в этом лесу. Это 97 гектар. Парк должен научиться гармонии. Функция аттракционов должна быть обособлена.

ПРО ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОГОРОД В ПАРКЕ

- Он запустился 1,5 месяца назад. Он оказался востребован у наших граждан, - говорит Павел Зубакин. – На несколько десятков грядок, каждая размером в один квадратный метр, было несколько сотен заявок (от желающих выращивать на них что-либо. Грядки находятся в теплице, в которой раньше выращивались однолетние цветы для посадок в парке, - Прим. Ред.). Сформировали сообщество, которое приходит в парк делает свои насаждения, пользуется бесплатной инфраструктурой. Все в отличном состоянии. Люди бережно относятся. Уже кто-то что-то вырастил и засадил вновь.

От аттракционов в парке отказываться не планируют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО НОВОЕ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

- Колесо обозрения на текущий момент монтируется. Хотели, чтобы оно раньше появилось (в июле-августе, - Прим. Ред.). Виноваты перед городом за то, что сорвали запуск этого проекта, - говорит Павел Зубакин. - Работы ведутся. Степень готовности 35-40%. Наш партнер, который устанавливает колесо, сейчас благоустраивает зону рядом с ним. За колесом обозрения появится новая пешеходная тропинка. Будет обновлена соседняя площадь Маяковского. Надеюсь, со всеми трудностями мы уже справились. Возможно, что первых посетителей мы примем в сентябре.

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