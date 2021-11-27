В Екатеринбурге неизвестный обстрелял машину, в которой была семья с детьми

Инцидент произошел на Объездной дороге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге неизвестный обстрелял машину, в которой ехали супруги с двумя детьми. Об этом рассказал водитель пострадавшего авто Андрей группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

- Ехал по Объездной дороге с женой и детьми, по правой крайней полосе. Внезапно треснуло водительское стекло, оказался выстрел. Дырка в стекле на уровне моей головы, - приводит его слова паблик.

Стекло со стороны водителя треснуло. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Андрей ехал в сторону улицы Щербакова. Выстрел произошел, когда машина подъезжала к мосту. Семья не пострадала. Андрей вызвал на место происшествия полицию.

В городском УМВД «КП Екатеринбург» сообщили, что заявление об инциденте зарегистрировали в отделе полиции №12.

- В настоящее время полицейские проверяют данную информацию. Пока утверждать, что при повреждении стекла было применено какое-либо оружие - преждевременно. На данном участке дороги ведется ремонт и причиной повреждения машины может вполне быть отлетевший камень, - считают там.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный прямо на проезжей части выстрелил в машину. Это произошло на Уралмаше. На кадрах, которые появились в интернете, видно, что отечественная легковушка подъезжает к BMW. Затем раздается звук выстрела, и злоумышленник уезжает с места преступления.

Также в столице Урала владелец иномарки обстрелял отечественную легковушку из-за места на парковке недалеко от магазина «Леруа Мерлен» на улице Металлургов. В происшествии никто не пострадал. В полиции смогли установить личности участников конфликта.

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