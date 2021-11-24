На Уралмаше неизвестный расстрелял BMW

В полицию по этому инциденту никто не обращался Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Уралмаше неизвестный прямо на проезжей части выстрелил в машину. Видеозапись произошедшего опубликовал telegram-канал «Екатеринбург №1».

На кадрах видно, что отечественная легковушка подъезжает к BMW. Затем раздается звук выстрела, и злоумышленник уезжает с места преступления.

В городском УМВД «КП Екатеринбург» сообщили, что в полицию по этому инциденту никто не обращался.

- Полиция проверит информацию, опубликованную в сети Интернет. Участники конфликта могут обратиться в ближайший территориальный ОВД, - заявили там.

Ранее, 30 мая 2021 года, в микрорайоне Химмаш около 20:00 раздались выстрелы. Местный житель стрелял с четвертого этажа дома на улице Бородина, 31 из охотничьего карабина по прохожим и машинам.

На место быстро приехали силовики. Пули попали в девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Как оказалось, огонь открыл бывший сотрудник МВД 48-летний Сергей Болков. Мужчина не хотел сдаваться правоохранителям и отстреливался. Около 22:30 Болкова задержали. Он был пьян.

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