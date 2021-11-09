В Екатеринбурге водитель иномарки обстрелял легковушку из-за парковочного места

В полиции уже установили личности участников конфликта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге владелец иномарки обстрелял отечественную легковушку из-за места на парковке. Инцидент произошел недалеко от магазина «Леруа Мерлен» на улице Металлургов. К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших. В полиции уже установили личности участников конфликта.

- Сотрудниками отдела полиции № 9 проводится проверка, в рамках которой устанавливаются точные обстоятельства произошедшего. Предмет, похожий на пистолет, изъят и направлен на исследование. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, похожий случай произошел на трассе «Екатеринбург-Тюмень» 26 октября. дорожный конфликт между двумя мужчинами закончился тем, что один из них достал травматический пистолет и выстрелил.