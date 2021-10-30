На Урале дорожный конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой

Травматическое оружие полицейские изъяли Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На трассе «Екатеринбург-Тюмень» 26 октября 2021 года дорожный конфликт между двумя мужчинами закончился тем, что один из них достал травматический пистолет и выстрелил. Полиция расследует этот инцидент, сообщил «КП Екатеринбург» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Конфликт произошел между 34-летним водителем «ВАЗа» и 54-летним мужчиной, который ехал на пассажирском сидении Nissan. Причиной разногласий стал обгон, который хотела совершить отечественная машина. Мужчина, который управлял «ВАЗ» в ходе ссоры достал травматический револьвер «Гроза» и выстрелил резиновой пулей в конфликтующего с ним пассажира.

- Если бы оба водителя проявили уважение дуг к другу, позволили ли бы совершить безопасный маневр, связанный с обгоном, инцидента со стрельбой и ранением не произошло бы, - рассказал Горелых.

Он отметил, что пассажира Nissan с травмой брюшной полости доставили в больницу. Водитель «ВАЗа» в свою очередь провел две суток под стражей, а затем отправился домой в Екатеринбург. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Травматическое оружие у него изъяли.

Горелых сообщил, что обе стороны подали в полицию встречные заявления. Полиция расследует дело, которое завели по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (насилие с применением оружия). Водителю «ВАЗа» грозит до 10 лет лишения свободы.

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