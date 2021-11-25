Цветные, кривые и странные улицы Екатеринбурга

За три столетия Екатеринбург накопил больше 1100 улиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург к 2022 году насчитывает почти 1 150 улиц, пятая часть из которых имеет оригинальные названия, которые больше не встречаются ни в одном населенном пункте России. Порой эти названия удивляют горожан, а порой ставят в тупик из-за схожести – их путают даже коренные екатеринбуржцы.

Интересные факты об улицах уральской столицы – в подборке «КП-Екатеринбург».

1. Самой длинной улицей мегаполиса официально считается Чусовской тракт, протяженность которого составляет 14,7 километра. Большая часть магистрали проходит в пригороде, однако официально это – территория Верх-Исетского района. Самая короткая улица Екатеринбурга –Нефритовая, она расположена в частном секторе поселка Шабровский на южной окраине Екатеринбурга. Протяженность нефритовой улицы – всего 32 метра.

Часть улиц города - изогнута, особенно часто это прослеживается на перекрестках Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. Сильнее всего на карте отклоняется от прямой линии – Кольцевая улица, она же – самая кривая магистраль уральской столицы. Она расположена в Краснолесье и заканчивается почти там же, где и начинается.

А вообще в Екатеринбурге – несколько кривых улиц: Репина, Объездная дорога, Бебеля, Турбинная и еще несколько десятков. Даже проспект Космонавтов и улица Белинского имеют несколько изгибов.

3. Что касается уникальных улиц Екатеринбурга, их у нас хватает во всех районах – Здешний переулок, Автономных республик, Зеленая Роща и Красная Горка, Вильгельма де Геннина, Бардина и множество других.

Главная магистраль Екатеринбурга несколько раз меняла название Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. Самая первая и главная улица Екатеринбурга ныне носит привычное для многих городов название – проспект Ленина. В 18 столетии эта улица какое-то время была единственной улицей совсем небольшого горнопромышленного города.

В разные времена проспект Ленина носил следующие названия: улица Большая, Першпективная. С 1845 года она носит название Главный проспект, а в имени Ленина улицу переименовали в 1919 году.

5. В Екатеринбурге из-за названий улиц, остановок и даже станций метрополитена несложно запутаться. Так, к примеру, троллейбусная остановка «Стахановская» расположена на улице Восстания, а Стахановская спрятана левее во дворах. Есть станция метро «Уральская», хотя улица с таким названием расположена совсем в другом месте.

6. В 2021 году в Екатеринбурге появились две новых улицы в микрорайоне Новокольцовский, где разместят главные объекты студенческой Универсиады 2023 года. Улицы получили названия столетия Уральского университета и Универсиады.

Сегодня город растет очень быстро, в нем ежегодно появляются новые улицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

7. Первая пешеходная улица уральской столицы расположена на Уралмаше – это Бульвар Культуры, который в советские годы выглядел совсем по-другому. 80 лет назад здесь расположились бараки для заводчан, тогда же здесь проходила настоящая железная дорога, по которой лес доставляли до ближайшего деревообрабатывающего предприятия.

Железную дорогу и бараки на Бульваре Культуры снесли в 1950-е годы. Именно тогда здесь появилась сегодняшняя жилая застройка. Идея создать пешеходный бульвар пришла к руководству Свердловском в начале 80-х годов. Его соорудили в 1983 году к 50-летию УЗТМ. Сегодня длина Бульвара Культуры составляет 1,7 километра.

8. С приходом к власти коммунистов в 1917 году встал вопрос о переименовании многих улиц, которые в итоге потеряли свои исторические названия, так как новое руководство страной намеревалось избавиться от всего, связанного с царизмом.

Интересно, что многие улице в 1920-е годы получили именные названия. Их называли в честь руководителей СССР, известных революционеров, полководцев Красной Армии. Большая часть этих названий сохранилась по сей день. К примеру, на ВИЗе есть улицы плавильщика Колмогорова и рабочего Крауля.

Первый пешеходный бульвар Екатеринбурга расположен на Уралмаше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в советские годы появилось много улиц, названия которых посвящены рабочим профессиям: Металлургов, Литейщиков, Плавильщиков, Фрезеровщиков, Машиностроителей и многие другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда в Екатеринбурге появилось электричество и водопровод: рассказывает уральский историк. Историк Андрей Ермоленко на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказывает про то, как 120 лет назад уездные депутаты занимались городским хозяйством (подробнее)

Редкие фотографии Свердловска: тест от «Комсомолки». Вместе угадываем известные места родного города (подробнее)