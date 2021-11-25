В Екатеринбурге названия получили три автобусных остановки и две улицы

Новые улицы проложены на территории строящегося Новокольцовского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге новые названия получили три автобусных остановки и две улицы. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов после заседания комиссии по наименованиям топонимических объектов. Так, с сегодняшнего дня в городе появились улицы 100-летия Уральского университета и Универсиады.

- Новые улицы проложены на территории строящегося Новокольцовского района, где разместятся объекты Всемирных летних студенческих игр 2023, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Улица Универсиады получила свое название в честь этого масштабного спортивного события. Улица 100-летия Уральского университета названа в честь юбилейной даты одного из старейших вузов Екатеринбурга.

Также было решено переименовать три остановки общественного транспорта. «Федерация профсоюзов» на улице Белинского в направлении Малышева теперь получила название «Улица Карла Маркса». Также новое название получила остановка «УЗТМ» на Машиностроителей в направлении проспекта Космонавтов. Сейчас она будет называться «Площадь 1-й Пятилетки». Кроме того остановке на улице Ясной в сторону Академика Бардина присвоено наименование «Областная больница № 1».