Редкие фотографии Свердловска: тест от «Комсомолки»

Сегодня в Екатеринбурге фотоаппарат в телефоне практически у каждого, а вот в советские времена красиво снимать родной Свердловск было настоящим искусством. Люди не только снимали на пленку, но и сами проявляли пленки и печатали снимки.

Есть множество известных снимков, на которых то или иное место узнать довольно просто. Но, если не снять с непривычного ракурса, то сориентируешься не сразу.

Пройдите тест «КП-Екатеринбург» и проверьте, хорошо ли вы знаете родной город. Фотографии предоставлены группой «Старый добрый Свердловск» в Facebook.