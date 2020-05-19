Редкие фотографии Свердловска: тест от «Комсомолки»
Вместе угадываем известные места родного города
Вид из гостиницы "Свердловск" на улицу Челюскинцев в 1973 году. Фото: Фред Гринберг
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Сегодня в Екатеринбурге фотоаппарат в телефоне практически у каждого, а вот в советские времена красиво снимать родной Свердловск было настоящим искусством. Люди не только снимали на пленку, но и сами проявляли пленки и печатали снимки.
Есть множество известных снимков, на которых то или иное место узнать довольно просто. Но, если не снять с непривычного ракурса, то сориентируешься не сразу.
Пройдите тест «КП-Екатеринбург» и проверьте, хорошо ли вы знаете родной город. Фотографии предоставлены группой «Старый добрый Свердловск» в Facebook.
1Это цветное фото сделано в центре Свердловска в конце 1970-х годов. Где стоял фотограф?
Это цветное фото сделано в центре Свердловска в конце 1970-х годов. Где стоял фотограф?
Правильный ответ:Снимок сделан возле памятника Я. М. Свердлову. Автор фото Андрей Цацуров
2С какой улицы известный фотограф Николай Земляков сделал этот снимок в сторону центра Свердловска?
С какой улицы известный фотограф Николай Земляков сделал этот снимок в сторону центра Свердловска?
Правильный ответ:Слева видна жилая застройка по улице Восточная. Автор фото Николай Земляков
3Брусчаткой в старом Екатеринбурге и советском Свердловске выкладывали не только центр уральской столицы. Какую улицу на фото мостят камнем?
Брусчаткой в старом Екатеринбурге и советском Свердловске выкладывали не только центр уральской столицы. Какую улицу на фото мостят камнем?
Правильный ответ:Часть этой улицы со стороны Верх-Исетского района до Макаровского моста выложила камнем. На заднем фоне видны мельницы, которые снесли несколько лет назад. Автор фото и год съемки неизвестны
4Какой нелюдимый перекресток изображен на этом фото? Кстати, сегодня это место выглядит почти также, но надписи на доме уже нет.
Какой нелюдимый перекресток изображен на этом фото? Кстати, сегодня это место выглядит почти также, но надписи на доме уже нет.
Правильный ответ:Сегодня здесь справа от улицы находится пешеходный мост, а слева – магазин «Монетка»
5Формирование района в 1972 году в самом разгаре. Какой перекресток появится на этом месте в Свердловске совсем скоро?
Формирование района в 1972 году в самом разгаре. Какой перекресток появится на этом месте в Свердловске совсем скоро?
Правильный ответ:Слева будет кафе «Айсберг» и небольшой сквер, существующий поныне. Автор фото Е.С. Горонков, 1972 год
6На какой улице устроили «бой» юные Д’Артаньяны?
На какой улице устроили «бой» юные Д’Артаньяны?
Правильный ответ:Рядом со зданием Музкомедии на перекрестке с улицей Карла Либкнехта
7На перекрестке каких улиц стоят задумчивые горожане?
На перекрестке каких улиц стоят задумчивые горожане?
Правильный ответ:Именно тут стоял киоск по ремонту обуви, а стражи порядка теперь снова патрулируют это место. Их можно увидеть каждый рабочий день за углом
8Почти все здания на этом месте стоят до сих пор. И даже назначение большей части из них не изменилось. А где это? Фото Р. Катаева, ГАСО.
Почти все здания на этом месте стоят до сих пор. И даже назначение большей части из них не изменилось. А где это? Фото Р. Катаева, ГАСО.
Правильный ответ:Так выглядел знаменитый перекресток в 1959 году. Фото Р. Катаева ГАСО. Здания фотоателье на этом месте уже нет, теперь тут проходит пешеходная зона, а проезжую часть существенно расширили
9Это место сложно не узнать, хотя сегодня оно сильно изменилось. А раньше здесь ходили рейсовые автобусы. Драмтеатр переехал в здание на Набережной Городского пруда. А вот аптека работает на прежнем месте по сей день. Что это за улица?
Это место сложно не узнать, хотя сегодня оно сильно изменилось. А раньше здесь ходили рейсовые автобусы. Драмтеатр переехал в здание на Набережной Городского пруда. А вот аптека работает на прежнем месте по сей день. Что это за улица?
Правильный ответ:Это знаменитое место возле входа в ТЦ «Успенский», пешеходным оно стало в начале 1990-х
10Что за широкая улица расположена с новой застройкой 1930-х годов? Большая часть застройки сохранена и поныне, а улица не изменила названия.
Что за широкая улица расположена с новой застройкой 1930-х годов? Большая часть застройки сохранена и поныне, а улица не изменила названия.
Правильный ответ:Это Площадь первой Пятилетки, где в мае 1963 года выступал кубинский лидер Фидель Кастро
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Чаще заходите в группу «Старый добрый Свердловск», где можно посмотреть, как выглядел родной город во времена СССР!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы неплохо знаете центр родного города!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы отлично знаете Свердловск и его историю!
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ИСТОЧНИК KP.RU