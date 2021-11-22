В мэрии Екатеринбурга назвали парки, которые нужно благоустроить

Детская игровая площадка, которую хотят сделать в парке на Уралмаше. Фото: архитектурное бюро «OSM-project», предоставлено администрацией Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга вновь собираются благоустроить одну из зеленых зон города. Как и в предыдущие годы, чтобы определить ее, они проведут голосование. Начнется оно весной. А пока в мэрии составляют список парков-претендентов. Его делают на основе предложений горожан.

- С 17 ноября по 22 декабря пройдет сбор предложений от жителей, - говорит Виктор Юровицкий, заместитель председателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга. - Предложение можно подать через сайт администрации города, в письменном виде, либо по круглосуточному телефону. Для рассмотрения будут приняты объекты, находящиеся в границах земель общественного пользования – это парки, скверы, бульвары. Также объект должен нуждаться в благоустройстве.

Эскиз того, как может измениться парк Ф.Энгельса. Фото: УрФУ, предоставлено администрацией Екатеринбурга

В ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ СПИСКЕ ДЕВЯТЬ ПАРКОВ И СКВЕРОВ

Предложения от горожан дополнят список территорий под благоустройство, который уже составили в мэрии.

- Для участия в рейтинговом голосовании будет отобрано пять объектов. Оно пройдет на сайте Госуслуг весной 2022 года, - добавил Виктор Юровицкий. – Затем будет разработана проектно-сметная документация по территории-победителю. Заявку по нему передадут для получения субсидий из средств регионального и федерального бюджета.

В список территорий-претендентов от мэрии вошли сад Энгельса и «Летний» парк на Уралмаше, которые участвовали в предыдущем рейтинговом голосовании – их решили добавить, потому что за них было отдано много голосов.

- Также мы включили парк 50-летия ВЛКСМ, парк в границах улиц Патриса Лумумбы – Сухумского – Аптекарской, - уточняет Виктор Юровицкий. – Парк 50-летия Советской власти. Это на метеогорке. Помимо этого мы включили в список сквер по улице Ферганской, аллею на улице Седова, парк 7 ключей и парк Блюхера в границах улиц Блюхера, Флотской, Милицейской и переулка Шадринский.

Парк «Летний» на Уралмаше. Таким его предлагали сделать на прошлом голосовании. Фото: архитектурное бюро «OSM-project», предоставлено администрацией Екатеринбурга

Такие голосования по паркам и скверам проводятся в Екатеринбурге уже три года. Ранее уже были благоустроены участок набережной Исети от Малышева до Куйбышева, а также сквер оперного театра и парк Зеленая Роща.

- В настоящий момент идет завершение работ по парку 22 Партсъезда, - отметили в мэрии. - На 2022 год было выбрано два объекта, так как количество голосов разделилось поровну. Это Солнечная аллея в микрорайоне Солнечный и парк Преображенский в Академическом. Заключены муниципальные контракты на благоустройство в следующем году.

ЗОНА С ЛЕЖАКАМИ И СУХОЙ ФОНТАН

Эскизов того, как предлагается видоизменить парки и скверы, пока не опубликовано. Их можно посмотреть лишь по двум территориям, которые участвовали в рейтинговом голосовании минувшей весной. Так, в парке «Летний» на Уралмаше хотят сделать многофункциональный центр «Огород».

Детская площадка, которая может появиться в парке Ф. Энгельса. Фото: УрФУ, предоставлено администрацией Екатеринбурга

В нем можно будет зимой взять коньки напрокат и выпить горячий чай. Кроме того, тут появится смотровая башню, сухой фонтан, детские и спортивные площадки, беговая дорожка по периметру, а также амфитеатр. Сам парк хотят разделить на зоны активного и тихого отдыха. Благодаря этому посетители не будут мешать друг другу.

А в парке имени Ф. Энгельса архитекторы предлагали сделать две детские площадки с резиновым покрытием и геопластикой, место для воркаута, многофункциональную площадь и зону отдыха с лежаками.

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