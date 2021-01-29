В 2022 году в Екатеринбурге начнут делать коворкинг для соседей в Солнечном и пляж в Академическом

Скейт-парк и скалодром в Преображенском. Фото: архитектурное бюро «IN.FORM», предоставлено администрацией Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга определились, какие из пяти парков и скверов города нужно благоустроить в первую очередь в следующем 2022 году. Голосование проходило на сайте мэрии с 21 по 28 января. Выбирали из Преображенского парка в Академическом микрорайоне, проекта Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный, а также Летнего парка на Уралмаше, сквера на Опалихинской и сада имени Ф. Энгельса.

Проголосовали 155 тысяч 372 человека, однако определить одного фаворита конкурсная комиссия не смогла, так как за двух кандидатов было отдано почти равное количество голосов.

- Солнечные аллеи набрали 68 926 голосов, а парк Преображенский 68 753, - рассказала Тамара Благодаткова, председатель Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга.

Соседский центр в Солнечном. Фото: Forum Group, предоставлено администрацией Екатеринбурга

За Летний парк проголосовали 10 111 человек, за сад Ф. Энгельса 3904, а за сквер на Опалихинской 3678. Такой разброс голосов в мэрии объясняют тем, что активнее всего голосовали жители новых микрорайонов - Солнечного и Академического.

- Общественная муниципальная комиссия приняла решение включить в программу дальнейшей разработки проектной документации два объекта (Солнечные аллеи и парк Преображенский, - Прим. Ред.), - добавила Тамара Благодаткова. - Считаю, что это правильно, и что люди, которые проживают в этих микрорайонах достойны, чтобы у них не только дома и школы строились, но и места, где можно отдыхать, не выезжая за пределы микрорайонов благоустраивались.

Согласно задумке, микрорайон Солнечный объединят сетью из зеленых пешеходных зон и квартальных парков. Здесь появится так называемый соседский центр - одновременно место для коворкинга и вечерних посиделок с друзьями. В парке Преображенском появится набережная с пирсами и пляжный комплекс с бассейнами.

О том, какие деньги потребуются для благоустройства обеих территорий, в мэрии пока сказать затрудняются.

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