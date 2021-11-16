На Урале на 17-летнюю девушку, рассказавшую об издевательствах мачехи, завели уголовное дело

Эта история впервые прозвучала в конце 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 17-летняя девушка, которая сбежала от приемной матери и рассказала об издевательствах в приемной семье, стала фигурантом уголовного дела. В следствии посчитали, что несовершеннолетняя принимала участие в насилии над своими младшими братьями и сестрами.

- Сбежавшая рассказывала, что мачеха издевалась над ними в течение нескольких лет, жестоко наказывала, унижала, морила голодом. Следователи выделили 33 эпизода за последние десять лет. Но моя подзащитная это все отрицает, - рассказывает «КП-Екатеринбург» адвокат той самой приемной матери.

Эта история впервые прозвучала в конце 2020 года, тогда Мария (имя изменено – прим. ред) из села Павда прошла целых 40 километров, пока ее не нашли сотрудники полиции. После этого ее поместили в реабилитационный центр. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетней».

Дело рассмотрят в Верхотурском районном суде, процессы будут закрытыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Во время следствия выяснилось, что сама Мария издевалась над своими братьями и сестрами. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», потерпевшим проходит ее 14-летний брат, - продолжает адвокат.

Также юрист предлагает проверить органы опеки, которые в течение долгих лет не замечали, что в семье происходят странные вещи.

Дело рассмотрят в Верхотурском районном суде, процессы будут закрытыми, так как обвиняемая является несовершеннолетней. Экспертиза признала ее вменяемой, теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Также продолжаются разбирательства в отношении ее мачехи.