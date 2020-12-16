О ситуации стало известно после бегства 16-летней девочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Органы соцзащиты Новолялинского района Свердловской области проверяют приемную семью с шестью детьми в селе Павда. По словам одной из девочек, под присмотром женщины по имени Инга живет шесть детей – две девочки и четыре мальчика от 5 до 18 лет.

По данным Mash, дети регулярно подвергаются издевательствам со стороны матери. Например, на них выливают помои и кал, держат взаперти и заставляют спать на полу. Девочка, которая все это рассказала, сбежала от матери, прошла около 40 километров,

Девочка, которая рассказала об этом, сбежала от матери. Школьница прошла около 40 километров, пока ее не нашли сотрудники полиции. Сейчас она находится в реабилитационном центре.

- У Инги есть еще одна приемная дочь — 17-летняя Настя. Девушка не выходит из дома вообще: однажды её наказали, заперли в чулане, с тех пор сидит там, - сообщает издание.

Как рассказал «Комсомолке» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, ситуацию держат на контроле органы опеки и попечительства.

- На данный момент нет оснований для изъятия детей из семьи, - говорит Игорь Мороков. – Да, действительно, одна из девочек сбежала из дома. Сейчас надо выяснить, что подтолкнуло ее на такой шаг.

- Министерство социальной политики Свердловской области проводит проверку по данному факту. По предварительным данным, местные органы опеки ранее, получив информацию о возможном нарушении прав ребенка, связались с девочкой и предложили ей временно переехать в отделении социальной реабилитации, с чем она согласилась. Параллельно и с ребенком, и с опекуном начали работать специалисты по налаживанию детско-родительских отношений. Для семьи разработана индивидуальная программа социальной реабилитации. Отметим, что ранее никаких нарушений со стороны приемной семьи зафиксировано не было. Тем не менее, окончательные выводы будут сделаны министерством по итогам тщательного анализа ситуации, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Проверку организовала и прокуратура. В ведомстве проверят насколько правдив рассказ девочки, а также дадут правовую оценку действиям приемной матери и должностных лиц органов опеки.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - уточнили в прокуратуре по Свердловской области.