Подросток уже дал признательные показания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге арестовали 15-летнего ученика одного из городских центров образования. По данным «Комсомольской правды», подростку предъявили обвинение по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Следствие считает, что на протяжении последних трех лет мальчик насиловал сводную сестру 2012 года рождения.

- 12 ноября девочка рассказала обо всем директору гимназии, в которой учится. Женщина сразу же обратилась в районный отдел по делам несовершеннолетних. Девочка пояснила, что впервые сводный брат надругался над ней в январе 2019 года, когда родителей не было дома. Видимо, она больше не могла скрывать это. Утром того же дня он также приставал к ней, - рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

После беседы с директором девочка рассказала о происходящем отцу. Предприниматель написал заявление на пасынка. Известно, что после задержания подросток сознался в преступлениях. В данный момент известно о 19 эпизодах насилия. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

- Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 января, - пояснили «КП»-Екатеринбург в пресс-службе суда Кировского района.

Напомним, что в Екатеринбурге отправили в СИЗО цыган, обвиняемых в групповом изнасиловании трех школьниц. Кроме этого суд оправдал бывших полицейских по делу об изнасиловании студентки из Казахстана.

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