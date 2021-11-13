В Свердловской области задержали беглого убийцу: в ГУФСИН рассказали, где он скрывался

Для него это не первый срок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Нижнем Тагиле поймали 40-летнего Романа Баса, осужденного на 10 лет за убийство. Как рассказали «КП»-Екатеринбург в пресс-службе регионального управления ФСИН, до побега заключенный отбывал остаток срока в колонии-поселения. Там он работал поваром. Теперь же его ждет возвращение в исправительное учреждение строгого режима.

- Беглеца задержали на квартире, он не оказал сопротивления, - пояснил пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

При побеге 12 ноября Роман Бас был одет в красную куртку, черную кепку. Отличительной приметой беглеца была тату с изображением смерти с косой.

Отличительной приметой Баса является татуировка смерти с косой. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Для Романа Баса это не первая судимость. Содержащиеся в колонии-поселения заключенные имеют право на работу и иметь личные деньги. К тому же, заключенные, которые неплохо проявляют себя, могут выходить за пределы колонии.

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