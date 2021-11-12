В Нижнем Тагиле опасный убийца с татуировкой «смерть с косой» сбежал из ИК-12

Роман Бас сбежал из колонии-поселения ИК-12. Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В Нижнем Тагиле из колонии-поселения ИК-№12 сбежал осужденный. Мужчина отбывал наказание по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Сорокалетнего мужчину приговорили к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

- Он находится в розыске. Преступник был на поселении, это облегченный режим. Эти люди могут выходить на улицу и иметь свои личные деньги. К тому же, заключенные, которые неплохо проявляют себя, могут выходить за пределы колонии. Этот преступник отбывает наказание не в первый раз, - пояснил «КП-Екатеринбург» глава областной пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко.

Фото: Информационное агентство TagilCity

Роман Бас должен был отсидеть 10 лет в колонии строгого режима. У беглеца на теле есть несколько татуировок. Среди них на предплечье «кельтский узор», а на левой лопатке «смерть с косой». Также у него набит «перстень» на пальце левой руки. Осужденный очень высокого роста – 195 сантиметров, он худощавый.

Совершивший побег из ИК-12 был одет в черную куртку, черные штаны. Носил черную вязаную шапку.