В Екатеринбурге водитель Opel погубил жену, влетев во встречный грузовик

40-летнего водителя с серьезными травмами доставили в больницу Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге, напротив дома № 10 по улице Монтажников, рано утром произошла страшная авария, в которой погибла 35-летняя женщина. Opel, за рулем которого был ее 40-летний муж, выкинуло на встречную полосу прямо на грузовик.

- Водитель автомобиля Opel ,двигаясь по улице Монтажников со стороны Маневровой в сторону Расточной не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил занос автомобиля и выезд на полосу предназначенного для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Удар пришелся на ту сторону легковушки, где на переднем сидении находилась женщина. Она скончалась на месте. Ее супруга с серьезными травмами доставили в больницу.

По данным ГИБДД, на иномарке были изношенные шины, что и стало возможной причиной аварии на скользкой из-за похолодания дороге.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- На автомобиле Opel установлены зимние шины с изношенным протектором и отсутствием шипов, предусмотренных конструкцией данных шин, - объяснили в ГИБДД. - На месте ДТП сотрудниками ГИБДД выявлены недостатки улично-дорожной сети, выразившиеся в наличии зимней скользкости на покрытии проезжей части, которые могли явиться сопутствующим фактором возникновения ДТП.

Из-за гололеда на администрацию города завели административное дело по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети в зимний период.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В ГИБДД отметили, что это не единственный раз, когда на проезжей части был обнаружены недостатки, ухудшающие дорожную обстановку. Накануне, сотрудники дорожного надзора ГИБДД обследовали дороги города, чтобы выяснить, как хорошо их убрали после снегопада и по итогу вынесли восемь определений о возбуждении дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ на мэрию.

- Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости поменять стиль вождения, отказаться от резких маневров, опасных обгонов, использовать более плавный стиль управления и выбирать пониженный скоростной режим, особенно на скользкой и заснеженной дороге, увеличивать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств, - напомнили в ГИБДД.

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