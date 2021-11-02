В Екатеринбурге водитель Ford влетела во встречный автомобиль

Водитель не справилась с управлением на заснеженной дороге Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге ночью, 1 ноября, девушка на Ford не справилась с управлением на заснеженной дороге и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Volkswagen. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. ДТП произошло на улице Летчиков.

- ДТП произошло в 22.30. По предварительной информации водитель Ford двигаясь по Летчиков со стороны Уральских Коммунаров в сторону Армавирской, не обеспечила постоянный контроль за движением и допустила столкновение с Volkswagen, - рассказали в ГИБДД.

Девушку - водителя Ford госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану левой части височной области.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательным, соблюдать скоростной режим, контролировать движение транспортного средства, - напомнили в ГИБДД.

Накануне Госавтоинспекция предупредила жителей Екатеринбурга о том, что из-за резкого похолодания тротуары и проезжую часть покроет сильный гололед.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка