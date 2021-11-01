Госавтоинспекция предупредила жителей Екатеринбурга о гололеде на улицах

Сотрудники ГИБДД просят екатеринбуржцев в период непогоды увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за резкого похолодания тротуары и проезжую часть покроет сильный гололед. Об этом сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах. Уральцам за рулем нужно соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и отказаться от резких маневров, в том числе избегать рискованных обгонов.

Кроме того, сотрудники ГИБДД просят екатеринбуржцев в период непогоды увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта. Также водителям нужно быть готовыми к резкому торможению.

Пешеходам при переходе проезжей части нужно убедиться в отсутствии транспорта или в том, что им уступают дорогу. В темное время суток и необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.

Синоптики ожидают 2 ноября в Свердловской области резкое похолодание. В северной части региона температура опустится до - 23 градусов, а днем до -13 градусов. В остальной части региона ночью температура воздуха составит от - 6 до -11 градусов, днем от -3 до -8 градусов.

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