В Свердловской области похолодает до - 23 градусов

Со вторника свердловчанам придется достать с полок зимние вещи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Согласно ему, 2 ноября в регионе ожидается резкое похолодание. Холоднее всего в северной части региона, где столбики термометров ночью опустятся до - 23 градусов, а днем поднимутся только до -13 градусов.

В остальной части Свердловской области ночью, 2 ноября, температура воздуха составит от - 6 до -11 градусов, днем от -3 до -8 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают о гололедице. Такая же погода ожидается и 3 ноября.

Напомним, ранее в Уральском гидрометцентре сообщили, что наиболее низкая температура ожидается 3-4 ноября.