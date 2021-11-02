В Екатеринбурге водитель каршеринга влетел в грузовик

В аварии никто не пострадал Фото: скришот с видео

В Екатеринбурге утром, 2 ноября, водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге и влетел в грузовик. Volkswagen оказался прямо под прицепом грузового автомобиля. Легковушку сильно помяло. ДТП произошло на проспекте Космонавтов.

В городском отделении пропаганды ГИБДД «КП-Екатеринбург» рассказали, что в аварии никто не пострадал.

Отметим, что в ГИБДД просят водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах из-за гололеда, образовавшегося на дорогах из-за резкого похолодания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге водитель Ford влетела во встречный автомобиль. С травмами ее госпитализировали в больницу (подробнее)