Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 ноября 2021 8:54

В Екатеринбурге водитель каршеринга влетел в грузовик

Он не справился с управлением на скользкой дороге
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В аварии никто не пострадал Фото: скришот с видео

В аварии никто не пострадал Фото: скришот с видео

В Екатеринбурге утром, 2 ноября, водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге и влетел в грузовик. Volkswagen оказался прямо под прицепом грузового автомобиля. Легковушку сильно помяло. ДТП произошло на проспекте Космонавтов.

В городском отделении пропаганды ГИБДД «КП-Екатеринбург» рассказали, что в аварии никто не пострадал.

Отметим, что в ГИБДД просят водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах из-за гололеда, образовавшегося на дорогах из-за резкого похолодания.

В Екатеринбурге водитель каршеринга влетел в грузовик
Видео: instagram.com/ekb_chp

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге водитель Ford влетела во встречный автомобиль. С травмами ее госпитализировали в больницу (подробнее)