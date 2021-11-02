«Пинал меня, когда я была беременна»: в Екатеринбурге мать четверых детей сбежала от мужа-тирана

Вся агрессия была от безосновательной ревности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жертвы домашнего насилия не привыкли рассказывать о своей войне с мужчинами, из которой они не всегда выходят победительницами. Многодетная мама Елизавета (имя героев публикации изменено, – Прим. Ред.) сбежала от мужа-тирана спустя пять лет издевательств. Теперь она и ее четверо детей стали подопечными общественной организации «Аистенок». Старшей дочке в декабре исполнится 10 лет, сыну - 4 года, дочери – 3 года и самой младшей малышке – 1 год.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ 5 ЛЕТ НАЗАД

С Павлом Елизавета встретилась в 2016 году во время январских каникул. На тот момент ей было 25 лет, а ему - 28. У Елизаветы уже была пятилетняя дочка от предыдущего мужчины.

- Он мне на второй день нашего знакомства стал признаваться в любви. Я ему говорю: «Ты что, сдурел? Я тебя второй раз в жизни вижу, а ты уже о каких-то чувствах говоришь». Но он был настойчив. Подарками он меня никогда не заваливал. Отношения у нас развивались без каких-то эмоциональных всплесков. Я даже не знаю, чем он меня покорил, - признается Елизавета. – Кстати, когда я стала с ним встречаться, он рассказал, что у него было пятнадцать сотрясений. Он раньше боксом занимался.

На момент знакомства Павел жил с мамой, но когда отношения с Елизаветой стали серьезными, он переехал в ее квартиру в Верхней Пышме. Спустя год у пары родился сын. Еще через год – дочка. Павел помогал с детьми, вставал по ночам, убаюкивал малышей. Но спустя какое-то время его будто подменили.

ПЕРВЫЙ УДАР

В 2018 году семья переехала с детьми в Березовский. В это же время, со слов многодетной мамы, ее гражданский муж пристрастился к алкоголю. Павел работал кладовщиком и после каждой смены начал выпивать с коллегами.

- Как выпьет, ведет себя агрессивно. Он мою дочь старшую обзывал, мог кинуть в нее игрушки, запрещал ей ходить на прогулку. Своих родных детей он просто прогонял, - рассказывает Елизавета. – Мне тоже доставалось. Постоянно были претензии, то я ему суп не досолила, то мяса не положила. Если на плите в тот момент стояла кастрюля, он мог крикнуть: «Я тебе сейчас на голову вылью все это». Банку пива выпьет и сразу меняется человек. У него глаза от злости краснели.

В очередной раз от кухонного боксера Елизавету спасла крестная, которая была у супругов в гостях Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Павла начались приступы ревности. Елизавете он запретил покидать квартиру больше, чем на полчаса. Если она задерживалась дольше положенного, то он обвинял женщину в том, что она якобы развлекается с любовником. Но, по словам Елизаветы, все свободное время она посвящала воспитанию детей. К тому же у ее сына задержка речи, поэтому она часто водила ребенка к логопеду.

- Первый раз он ударил меня в канун 8 Марта. Мы тогда были у друзей. Выпили. А когда вышли на улицу, он начал кричать на меня, а потом дал пощечину. Хватал за шиворот, я побежала. Он догнал, ударил по уху с такой силой, что лопнула перепонка. Мне ее зашивали, а теперь на ней шрам, - вздыхает женщина. - В моей амбулаторной карте пометили, что травму нанес сожитель. Но в полицию я не пошла. Ухо не слышало полгода, еще я не могла мочить его.

«НУ Я Ж ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАЛ»

Вся агрессия была от безосновательной ревности. Павел ревновал Елизавету даже к соседям.

- Я была разбита, меня постоянно преследовал страх. Я знала, что он придет с работы и начнет бить меня, оскорблять, - продолжает Елизавета. – Телефон на беззвучном режиме держала, а то вдруг кто-то позвонит, а Паша повод для ревности найдет.

После конфликтов и вспышек гнева Павел извинялся, обнимал. Но позже тактика поменялась. Он просто стал вести себя так, как будто ничего не произошло.

- Его уже ничего не останавливало. В мою четвертую беременность, он пнул меня в спину, - вспоминает Елизавета. – Говорил, что я сама виновата во всем. Извиняться не хотел. Он просто начинал общаться, как ни в чем не бывало. А еще говорил: ну я же тебя поцеловал.

В очередной раз от кухонного боксера Елизавету спасла крестная, которая была у супругов в гостях.

- У Паши начался приступ ярости. Он начал замахиваться на меня. Крестная меня отгородила. Так, он схватил вентилятор и ударил его об стол, - говорит женщина. – Он вообще в приступе ярости силу не соизмерял: однажды даже дверь с петель вышиб, на балконе у нас дыры в пластиковой обшивке были, посуду бил так, что осколки летели во все стороны.

В 2020 году Елизавета и Павел продолжали жить вместе. Побои случались где-то раз в два месяца, но не прекращались.

- Я ему намекала, что мне тяжело так жить. Я столько лет терпела, потому что боялась. Знала, что он не оставит меня в покое, - рассказала женщина. – В глубине души я продолжала верить, что Паша все-таки изменится. Он каждый раз говорил одно и то же: все осознал и больше не поднимет на меня руку. Но обещания он не сдерживал.

В 2021 году Елизавета приняла решение, что от Павла надо бежать Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИСТАВИЛ НОЖ К ГОРЛУ

В 2021 году Елизавета приняла решение, что от Павла надо бежать. Весной она начала искать центры поддержки, которые смогут ей помочь. Первую попытку расстаться с сожителем многодетная мама предприняла уже в начале лета.

-Чаша терпения лопнула после очередной ссоры. К нам тогда в гости приехала крестная. Паша весь вечер с ней нормально общался. Потом увел меня в другую комнату и сказал, что он против нашего с ней общения. За это он дал мне пощечину и начал душить. Я ему сказала, что мы должны расстаться, и я не могу так больше,- вспоминает Елизавета.

Павел и Елизавета договорились разъехаться на месяц. Мужчина уехал к своей маме. Обещание сдержал, и весь месяц не возвращался в квартиру к гражданской жене, но звонил каждый день по видеосвязи.

- Я говорю, что мне нужно время обдумать твой поступок. Он согласился, собрал вещи и уехал. Я думала, что выиграю время, и он остынет ко мне. Пока он жил отдельно, я поймала себя на мысли, что начала улыбаться, - вздыхает Елизавета. - А через месяц он вернулся… пьяный. И в этот же день сказал: либо живешь со мной, либо ни с кем. Начал душить, приставлял нож к горлу. Я согласилась жить вместе.

С того момента Елизавета начала продумывать план побега. Женщина нуждалась в советах и обратилась за помощью в кризисный центр.

- Я связалась с «Аистенком», они мне помогали. Втайне от Павла я решала вопрос со школой для детей, - говорит Елизавета. – Когда Павел был дома, я соглашалась на все. Мы ездили в деревню к его друзьям, к свекрови, я готовила только то, что захочет он, не общалась с подругами… Дошло до того, что он мне сказал: давай свадьбу сыграем. Выбрали дату в апреле 2022. Он воодушевился, говорил, что теперь будем копить. А я уже к этому времени считала дни до побега.

Бежать от мужа-тирана Елизавета решила в августе. Она дождалась, пока ничего не подозревающий Павел уйдет на работу. Собрала вещи, детей и покинула квартиру.

- Он приехал домой, а там никого нет. Я даже свой телефон оставила дома. Он зашел к соседке, спросил, где мы. Сказал, что ему так плохо, что он даже повеситься готов. Паша был пьяный. Ему из организации прислали письмо, что я в «Аистенке». Уже два месяца я живу без него и я, наконец-то, перестала бояться, - рассказывает многодетная мама. - Сейчас я хожу на занятия с психологом из центра. Планирую вернуться в свою квартиру, ремонт сделаю, буду воспитывать детей. Конечно, я хочу встретить хорошего человека, который будет с пониманием относиться ко мне и к моим детям…

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Елена РЯПЛОВА, психолог:

- История о том, как женщина живет с мужчиной, который совершает над ней какого-то рода насилие, а она при этом от него не уходит, одна из самых распространенных. Существует такая психологическая игра «Жертва-палач». В анамнезе у таких женщин часто встречается насилие или агрессия со стороны значимых мужчин - отца или отчима. Может быть и сексуальное насилие, либо иные действия сексуального характера по отношению к дочери.

Еще возможен такой вариант, что отец не относился к девочке должным образом, не заботился о ней, не восхищался, транслируя ей своим поведением, что женщиной быть стыдно. Такие травмы детства женщина носит в своем бессознательном. Если она их не осознает и не освобождается от них, то в дальнейшем будет вступать в отношения с мужчиной, повторяющие травмы детства.

Обычно люди, которые испытали роль жертвы, имеют проблемы с волей. Они чувствуют себя не достойными, чувствуют вину, стыд. Таким людям очень сложно поверить в то, что они смогут прекратить такие отношения и в то, что кто-то сможет им помочь. Часто это длится очень долго, пока не случится какая-то трагедия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнесмену-тирану, который сутки избивал беременную жену, предъявят новое обвинение. Мужчина похитил жену, узнав, что она решила с ним развестись. (Подробнее)

«Сутки ломал ей ребра»: блогер-миллионник раскрыла подробности похищения красавицы в Екатеринбурге. Избитая женщина оказалась подругой Olga Chocolate. Блогер рассказала о нападавшем и опубликовала его фото. (Подробнее)