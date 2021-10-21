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Общество21 октября 2021 12:07

В больнице Первоуральска, где умер пациент, 30 медиков написали заявление об уходе

Об этом рассказал главврач учреждения
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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По словам сотрудников, заявления об уходе они стали писать из-за слухов о смене главврача. Фото: Яндекс.Карты/Виктор Долгушин

По словам сотрудников, заявления об уходе они стали писать из-за слухов о смене главврача. Фото: Яндекс.Карты/Виктор Долгушин

Тревожные вести приходят из городской больницы Первоуральска. По словам сотрудников, 30 медиков накануне написали заявление об уходе. Информацию об этом подтвердил главный врач учреждения.

- Вчера было 30 заявлений. Они поступили не только от врачей, но и от фельдшеров, медсестер, а также сотрудников других категорий – от самой низшей до самой высокой ступени, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» Виктор Долгушин, главный врач городской больницы Первоуральска. – Среди них есть специалисты, приехавшие из Омска, Челябинска, из Екатеринбурга.

Всего в больнице работает порядка 1700 сотрудников, отмечает главврач. Из них около 250 – врачи.

- Сам процесс работы не нарушен, больница работает во всех штатных режимах - и ковидных, и нековидных, - уточняет Виктор Долгушин. – Но люди пишут заявление об уходе. Так они хотят поддержать меня. Они не видят смысла работать при неправильном управлении. Боятся, что если меня уволят, больница вернется в прежние времена, которые были до того, как я пришел.

Слухи о том, что Минздрав собирается поменять главного врача в первоуральской горбольнице появились после того, как на прошлой неделе в медучреждении умер один из пациентов. Его родственники заявили, что когда их близкому стало плохо, в инфекционном отделении не оказалось на месте ни одного сотрудника, кто мог бы ему помочь. После этого региональный Минздрав начал проверку, а в самом медицинском учреждении временно сменилось руководство.

- Главный врач Виктор Долгушин ушел на больничный. На этот период исполняющим обязанности назначен Борис Мейлах, - прокомментировали в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Виктор Долгушин возглавил горбольницу Первоуральска полтора года назад. Фото: предоставлено Виктором Долгушиным

Виктор Долгушин возглавил горбольницу Первоуральска полтора года назад. Фото: предоставлено Виктором Долгушиным

Сам Виктор Долгушин предполагает, что история с гибелью пациента лишь повод, который использовали, чтобы отстранить его от управления больницей.

- Это все копилось на протяжении года. Мы не получали никакого финансирования, а если получали, то крайне малое, - объясняет Виктор Долгушин. – Я через судебную систему выбивал финансирование для больницы. У меня выиграно три суда. Сейчас у меня жалоба в прокуратуре по поводу приказа, которым исполняющим обязанности назначен Борис Мейлах. У умершего пациента не было неотложного состояния. Это был больше хосписный пациент, поэтому такое произошло. А они цепляются и пытаются сказать, что там не было врачей. Но там по штатному расписанию одна медсестра и один врач все были на месте. Но они могут делать пересменку, ходить в туалет, принимать пищу. Пациенты не были оставлены на длительное время.

В заявлениях об увольнении, сканы которых продемонстрировали журналистам (есть в распоряжении редакции, - Прим. Ред.), медики указывают, что просят уволить их по собственному желанию с 20 октября. Некоторые сотрудники, например, отмечают причиной такого решение то, что «снятие главного врача приведет к неработоспособности коллектива».

В самом Министерстве здравоохранения информацию о том, что врачи массово написали заявления об увольнениях, не подтверждают.

- По состоянию на 13.00 (21 октября, - Прим. Ред.) в отделе кадров больницы не зарегистрировано ни одного заявления на увольнение, - прокомментировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

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