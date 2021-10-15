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Общество15 октября 2021 13:03

В больнице Первоуральска пациент умер, пока его сосед по палате звал врачей на помощь

Росздравнадзор начал проверку
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
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Пациент не дождался помощи врачей

Пациент не дождался помощи врачей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В городской больнице №3 города Первоуральск, что в 50 километрах от Екатеринбурга, скончался мужчина, поступивший сюда 5 октября. Когда пациенту стало плохо, то его молодой сосед по палате стал бегать по коридорам инфекционного отделения и звать на помощь, однако он никого из медиков не нашел. В итоге мужчина умер, помощь ему никто так и не оказал. Об этом сообщил паблик «Инцидент Первоуральск».

Племянница умершего пациента Оксана Кузнецова рассказала о случившемся на своей странице в социальной сети. По ее словам, родственники неоднократно звонили в больницу, чтобы узнать о состоянии мужчины. Медики отвечали, что боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось.

- Мама моя поехала в больницу 13 октября, врач сказал приехать к 9 утра. Когда мама приехала, врач не вышел, а документы как оказалось уже в морге, по другому адресу. Еще 12 числа я сказала маме, чтобы она поговорила с соседом по палате, - рассказывает племянница пациента. - Мама подошла к окну палаты, с дядей лежал в палате молодой человек. Он открыл окно, и начал рассказывать, что было на самом деле.

Региональный Росздравнадзор намерен провести проверку по факту смерти пациента Горбольницы №3 в Первоуральске.

- Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проведет проверку больницы в городе Первоуральск, где пациент, по сообщениям СМИ, скончался в палате из-за неоказанной вовремя медицинской помощи, - сообщается на сайте ведомства.

Также стало известно, что собственную проверку проводит Следственное управление СКР по Свердловской области.

В больнице Первоуральска пациент умер, пока его сосед по палате искал медиков
Видео: группа ВК Инцидент Первоуральск
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