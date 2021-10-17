В больнице Первоуральска, где умер пациент, сменился главврач

Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза. Фото: Олег ЗОЛОТО

После смерти пациента в городской больнице №3 Первоуральска в руководстве медицинским учреждением произошли изменения. Как прокомментировали в региональном Министерстве здравоохранения, главный врач Виктор Долгушин ушел на больничный. Временно исполняющим обязанности руководителя был назначен хирург Борис Мейлах.

Добавим также, что в больнице идет проверка Минздрава и Следственного комитета России. Ранее сообщалось, что мужчине, поступившему в больницу, стало плохо. Его сосед начал бегать по инфекционному отделению, в поисках помощи, но никого из медиков не нашел. Вскоре заболевший скончался.

- Проводится комплекс необходимых мероприятий по выяснению всех обстоятельств случившегося, - сообщали в СУ СКР по Свердловской области. - Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза, принимаются меры к опросу медперсонала и руководства больницы, истребуется интересующая следствие документация о проводившемся лечении. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение.