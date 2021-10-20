Миллиардер Игорь Алтушкин оплатил реабилитацию многодетной мамы из Арамиля, парализованной после аварии

Дома Марину ждут трое детей. Фото: Фонд святой Екатерины

Три месяца назад мама троих детей, Марина Киселева, попала в автомобильную аварию и получила перелом пятого и шестого шейных позвонков. Теперь она парализована. Впрочем, шанс встать на ноги у нее еще есть - такой прогноз дают специалисты из клиники доктора Волковой, в которой и лежит сейчас многодетная мама. Несмотря на серьезную травму, парализовало у женщины не все тело, что дает надежды на успешную реабилитацию.

- Я всегда очень осторожна в прогнозах, тем более при шейных переломах. Но в данном случае Марину можно сказать Бог пронес, - прокомментировала Ирина Волкова, руководитель клиники. - Хотя у нее парализованы руки и ноги частично тоже, но поставить ее можно. Это первый случай, когда я в начале реабилитации говорю, что прогноз для ног будет хороший.

Марина вновь учится писать свое имя. Фото: Фонд святой Екатерины

Марина уже может сидеть, хотя в этом положении у нее еще остаются проблемы с давлением – оно очень быстро падает, так как организм уже перестроился на лежачий образ жизни.

- Сейчас главное нормализовать ее давление и двигаться дальше к цели, - добавляет Ирина Волкова.

За детьми присматривает их бабушка. Мужа у Марины нет, как и средств для реабилитации. К счастью, помочь с расходами на нее решил председатель Совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин.

- В Фонд святой Екатерины поступила просьба от подруги Марины по поводу реабилитации, - прокомментировал Александр Андреев, директор Фонда святой Екатерины. - Это история трогает до глубины души. Мы очень надеемся, что при поддержке фонда и клиники она вновь будет ходить и вернется домой, к детям, к семье.

С Мариной работает группа специалистов, чтобы вновь поставить ее на ноги. Фото: Фонд святой Екатерины

С Мариной сейчас работает целая бригада специалистов в разных областях. Ей разрабатывают мелкую моторику рук, учат бороться с депрессивным состоянием и снова вставать. Также с нею занимаются дыхательной гимнастикой, которая поможет разработать легкие – благодаря этому можно будет убрать у нее из шеи трахеостому, которая используется для искусственной вентиляции легких.

- В начале реабилитации любое движение вызывало у Марины сложности, сейчас она может есть кашу по утрам ложкой, - рассказывает Елена Шигаева. - Мы делаем то, что ей по силам, и что позволяют руки. Даже для четкого удержания предмета необходима тренировка. Мы показываем, как легче, чтобы она видела результат. В реабилитации очень важен эмоциональный настрой.

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