Миллиардер Игорь Алтушкин оплатил лечение солдату, которому срочник Рамиль Шамсутдинов выстрелил в голову

Евгений Графов (слева) и Рамиль Шамсутдинов выстреливший в него, оба были призваны из Тюменской области. Фото: Фонд святой Екатерины/адвокат Руслан Нагиев

В октябре 2019 года в военной части в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Тогда погибли восемь человек. Также был серьезно ранен земляк Романа – Евгений Графов, который успел прослужить всего четыре месяца.

- В Графова попал случайно: он сливался со всеми в момент стрельбы. Видел бы – не стрелял, – цитировали слова Рамиля интернет-сайты.

Пуля попала Евгению в голову. С тех пор за его здоровье борются врачи. Сегодня, 21 июля, его перевезли из Тюмени в Екатеринбург, где он будет проходить двухмесячную реабилитацию. Затраты на транспортировку и лечение взял на себя Фонд святой Екатерины по инициативе председателя совета Фонда Игоря Алтушкина.

- Около полутора лет Евгений провел в больнице: два месяца был в коме, еще пятнадцать – на больничной койке, - уточняют в Фонде святой Екатерины. – Реабилитация в Екатеринбурге поможет ему улучшить качество своей жизни, чтобы стать более приспосособленным в быту.

Пока Евгений не может даже сидеть. Фото: Фонд святой Екатерины

В клинике реабилитацией Евгения будет заниматься целая бригада медиков, каждый по своему профилю. По их словам, главная задача сейчас - научить его сидеть, чтобы при этом не менялись резко давление и пульс.

- Уже сидя начнем заниматься эрготерапией, с психологом и логопедом, процедурами лечебной физкультуры. Наша задача – научить его жить сидя, - объясняет Ирина Волкова, руководитель реабилитационного центра.

С момента трагедии рядом с Евгением всегда рядом находится его мама. Именно она обратилась с просьбой о помощи в Фонд.

- Все будем выполнять и надеемся на очень хороший результат, - сказала Ирина Графова.

Вместе с Евгением в Екатеринбург приехала его мама. Фото: Фонд святой Екатерины

Евгений Графов и Рамиль Шамсутдинов оба были призваны из Тюменской области. До армии Евгений учился в колледже на каменщика и сварщика. Спустя месяц после того, как он ушел в армию, у него родился сын.

Самого Рамиля Шамсутдинова за расстрел сослуживцев приговорили к 24,5 годам заключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За расстрел восьми сослуживцев солдат Рамиль Шамсутдинов проведет 24,5 года в колонии в Тюменской области, на малой родине

Отбывать срок он будет по месту жительства (Подробнее)

«Видел бы – не стрелял»: под пули солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова попал его земляк из Тюменской области

Евгений Графов, у которого есть маленький ребенок, успел прослужить всего четыре месяца (Подробнее)