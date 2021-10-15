В Екатеринбурге на территории Солнечного из-за смога ввели режим ЧС

Спасатели продолжают круглосуточно тушить тлеющий торфяник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный вводится режим чрезвычайной ситуации локального характера. Согласно постановлению городской администрации, он наступает с 15 октября на территории, прилегающей к микрорайону в районе горения торфа.

- Ответственным за ликвидацию ЧС со стороны муниципалитета назначен руководитель администрации Чкаловского района, которому совместно с Комитетом административных органов Администрации города Екатеринбурга предстоит осуществить план мероприятий по минимизации последствий ландшафтного пожара, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Спасатели продолжают круглосуточно тушить тлеющий торфяник под Екатеринбургом. МЧС увеличило количество личного состава на месте до 130 человек, сообщает ведомство.

- Дополнительно направлены спасатели Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом «Шквал», - говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

За все дни тушения тлеющего торфяника в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге потратили 13 тысяч тонн воды. Для подачи воды спасатели используют насосную станцию, которую установили на реке Шиловка. Помимо этого воду привозят пожарные автоцистерны и поливомоечные машины, которые предоставила мэрия. За обстановкой на месте пожара следят при помощи беспилотников.

Кроме того, к пожарным и сотрудникам Уральской авиабазы, которые тушат торфяник, подключатся больше 50 курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.