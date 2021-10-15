На тушение тлеющего торфяника под Екатеринбургом потратили 13 тысяч тонн воды

За обстановкой на месте пожара следят при помощи беспилотников Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все дни тушения тлеющего торфяника в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге потратили 13 тысяч тонн воды. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Вода круглосуточно, бесперебойно поступает к месту тушения торфяника по магистральной линии длиной 1,7 километра, - говорится в сообщении.

Для подачи воды спасатели используют насосную станцию, которую установили на реке Шиловка. Помимо этого воду привозят пожарные автоцистерны и поливомоечные машины, которые предоставила мэрия. За обстановкой на месте пожара следят при помощи беспилотников.

Кроме того, к пожарным и сотрудникам Уральской авиабазы, которые тушат торфяник, подключатся больше 50 курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.

Ранее МЧС увеличило количество спасателей, которые тушат тлеющий торфяник под Екатеринбургом, до 130 человек. Также дополнительно на место оправили пожарных Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом «Шквал». Это оборудование может подавать до 400 литров воды в секунду, а его струя может достигать нескольких километров.

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