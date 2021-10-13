Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 13 октября 2021 года

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале составляет 146 002 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 552 новых случая заражения коронавирусом, из которых 104 - приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Березовском, Кушве, Красноуфимске, Ирбите, Полевском и других населенных пунктах региона.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале составляет 146 002, из которых 134 048 - полностью справились с болезнью. За сутки из инфекционных отделений больниц выписали 442 человека.

По данным медиков, среди тех, кто еще находится в больницах, состояние 947 пациентов остается тяжелым, 529 из них размещены в палатах реанимации, 437 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки по официальным данным скончались еще 39 человек с подтвержденным диагнозом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 856.

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