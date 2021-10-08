Дело мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве 90-летнего ветерана, передали в Свердловский областной суд

Обвиняемый избил дедушку и поджог квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начнут судить 33-летнего мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве ветерана Валентина Спицына, краже, незаконном проникновении в жилище и умышленном уничтожении чужого имущества. Уголовное дело будет рассматривать Свердловский областной суд.

Все произошло в феврале 2021 года в Реже. В один из дней пенсионер вышел из квартиры и забыл закрыть дверь. Оплошность дедушки заметил его злоупотребляющий алкоголем знакомый, ранее уже бывавший в доме ветерана. Он зашел в квартиру и украл 1 850 рублей из сумки пенсионера, висевшей на кухонной двери. Валентин Спицын, вернувшийся домой, заметил пропажу и пошел к полицейским.

- Он сообщил, что незадолго до исчезновения наличности к нему в квартиру приходил знакомый ему молодой человек (33-летний обвиняемый), который попросил в долг 200 рублей. Эти деньги пожилой мужчина ему дал, взяв их из сумки на ручке кухонной двери. Заявитель предположил, что хищение наличности мог совершить именно этот молодой человек, который видел, откуда были взяты деньги, - рассказали в СК по Свердловской области.

Через несколько дней, утром 27 февраля, знакомый ветерана, узнал, что он обратился в полицию и ворвался в квартиру к дедушке, чтобы выразить свое недовольство.

- Осознавая, что в силу физического состояния пенсионер не способен защитить себя, находится в беспомощном состоянии, обвиняемый с силой нанес не менее 5 ударов в область груди, не менее 10 ударов в область головы, не менее 7 ударов в область верхних конечностей и не менее 2 ударов ногой в область левой ноги потерпевшего, а также с силой толкнул последнего, от чего тот упал на пол в прихожей своей квартиры и не мог встать, - рассказали в прокуратуре региона.

На этом знакомый ветерана не остановился. Он разбросал по квартире вещи, в том числе неподалеку от дедушки и поджег их. Когда огонь начал разгораться, он ушел, понимая, что ветеран так и останется лежать в коридоре. Ветеран погиб от полученных ожогов. Его тело обнаружили пожарные, которых вызвали соседи.

Позже установят, что пожаром было уничтожено и повреждено имущество в квартире на общую сумму около 80 тысяч рублей.

- Прибывшие на место происшествия сыщики уголовного розыска обнаружили 4 очага пожара и разбросанные спички. Все это указывало на то, что в данном случае имел место поджог, следовательно, смерть пенсионера носила криминальный характер. При дальнейшем установлении обстоятельств случившегося оперативникам удалось выйти на след обвиняемого, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее обвиняемый был судим за причинение легкого вреда здоровью и кражу. Его задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения около дома № 129 по улице Советской в Реже.

- Следователем СКР проделана необходимая работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, сбору и закреплению доказательственной базы – добавили в сК по Свердловской области. - По делу проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, дактилоскопические, пожарно-техническая, товароведческая и психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

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