Втерся в доверие через интернет: на Урале накануне Дня Победы рецидивист убил труженицу тыла

Погибшая женщина являлась заслуженным медицинским работником. Фото: "Инцидент Талица" во "Вконтакте"

В Свердловской области в селе, расположенном под городом Талица, накануне Дня Победы произошло убийство 88-летней женщины.

Как сообщает подписчик паблика «Инцидент Талица», погибшая женщина являлась труженицей тыла и ветераном труда, имела семь медалей и множество других наград.

- По версии следствия, 8 мая 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме, расположенном в селе Смолинское Талицкого района, вступил в конфликт с хозяйкой жилища – ранее знакомой ему 88-летней женщиной. На почве ссоры обвиняемый задушил женщину, после чего скрылся с места происшествия, - рассказали в пресс-службе регионального СК.

Поводом для конфликта стал спор по поводу стоимости работ по побелке комнаты. 35-летний обвиняемый помогал женщине по хозяйству и с ремонтом. Ему показалось, что труженица тыла заплатила слишком мало за его работу.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после расправы над пожилой женщиной предполагаемый убийца вызвал себе такси и отправился в Курганскую область, где он жил до этого.

- Мужчина по имени Сергей, который поднял руку на заслуженного медработника, всю жизнь проработавшую на страже здоровья детей в школе-интернате, сыщикам уголовного розыска вскоре после задержания сообщил, что на него якобы нашло помутнение, - рассказал полковник Горелых.

Вычислили и задержали Сергея оперативники уголовного розыска территориального ОВД. Как уточнил Валерий Горелых, обвиняемого можно отнести к категории рецидивистов, так как на его счету уже есть ряд преступлений.

- Он судим за кражу, угон машины и убийство. В последний раз освободился из мест лишения свободы 8 августа 2018 года. Срок отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила, в этом городе и осел после выхода на свободу. Через некоторое время во всемирной паутине он сумел войти в доверие к местной жительнице, убедив ее в безграничной любви, - добавил полковник Горелых.

Теперь мужчине грозит до 15 лет колонии. В ближайшее время ему выберут меру пресечения.

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