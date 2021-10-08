От полученных ранений Дмитрий скончался на месте. Фото: Читатель «КП»

Сысертский районный суд арестовал на два месяца 35-летнего Алексея Заспанова, которого обвиняют в убийстве жителя Екатеринбурга Дмитрия Маврыкина. По версии следствия, 4 октября Дмитрий выехал из уральской столицы на своей BMW пятой серии, чтобы обсудить с приятелем ведение общего бизнеса. Заспанов назначил встречу в гараже в Юбилейном переулке.

Во время разговора начался конфликт, Алексей схватился за мелкокалиберную винтовку и несколько раз выстрелил Дмитрию в голову, а потом добил вилами. Труп спрятал в багажнике своей «Нивы».

- Алексею Заспаову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 6 ноября включительно. Обвиняемый признал вину в полном объеме, - пояснила «Комсомольской правде» консультант Сысертского суда Ирина Мурашова.

Винтовку нашли в вольере для собак. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Заспанов уже был судим за вымогательство, хулиганство, кражи и разбойные нападения. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- В рамках расследования будут проведены судебно-медицинская, баллистическая, биологическая, молекулярно-генетическая и другие экспертизы, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

Предполагаемый убийца планировал избавиться от винтовки, ее нашли в вольере для собак у дома его матери.

- Сотрудники полиции провели с задержанным исследование на «полиграфе», результат которого подтвердил причастность знакомого к тяжкому преступлению, да и сам он дал признательные показания, - добавил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.