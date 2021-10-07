Убийца спрятал труп в багажник своего ВАЗа. Фото: читатель «КП» / «ЛизаАлерт»

В Следственном комитете раскрыли детали убийства 30-летнего жителя Екатеринбурга Дмитрия Маврыкина. Мужчина пропал еще 4 октября, вместе с ним исчезла и BMW пятой серии. Как выяснилось, в тот день Дмитрий отправился в Сысерть к своему знакомому по фамилии Заспанов, чтобы обсудить совместный бизнес. Они встретились в гараже, где позже начался конфликт.

Знакомый Маврыкина уже был судим за вымогательство, хулиганство, кражи и разбойные нападения.

- В ходе общения между мужчинами возник конфликт, на почве которого подозреваемый вооружился обрезом мелкокалиберной винтовки и произвёл выстрелы в голову знакомого, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Винтовка, из которой стреляли в Дмитрия. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Пропажу Дмитрия заметила его сестра, именно она обратилась в полицию с заявлением. Заспанов сразу же раскололся при допросе на полиграфе. Труп Дмитрия нашли в багажнике отечественной легковушки. После стрельбы убийца добивал жертву вилами. Винтовка была спрятана в вольере для собак на участке матери Заспанова.

- После произведенных выстрелов, когда потерпевший упал на пол, подозреваемый хладнокровно добил его вилами. Затем подозреваемый поместил тело жертвы в багажник своего легкового автомобиля ВАЗ-2121, однако избавиться от тела убитого, тщательно его спрятав, подозреваемому не удалось по независящим от него причинам, - добавил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте предполагаемого убийцы. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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