Среди тех, кто сейчас находиться в больницах 894 пациента нахолодятся в тяжелом состоянии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области 8 октября зафиксирован новый антирекорд по выявленным случаям коронавируса - за сутки медики подтвердили диагноз у 546 людей. Из них 138 случаев зарегистрировано в Екатеринбурге.

Также COVID-19 обнаружили у жителей Нижнего Тагила, Невьянска, Режа, Североуральска, Ирбита, Верхней Пышмы, Ревды, Березовского, Камышлова и других населенных пунктов Свердловской области.

За все время пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 143 2012 человек. Из них 131 777 - удалось полностью вылечиться от инфекции. За прошедшие сутки из больниц выписали 486 человек, полностью вылечившихся от коронавируса.

Среди тех, кто сейчас находиться в больницах 894 пациента нахолодятся в тяжелом состоянии. Из них 515 находятся реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 415 – на аппаратах ИВЛ.

Также за сутки скончались 46 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 639 человек.

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