Праправнук Льва Толстого о запуске актеров в космос: «Мы открыли новую эру»

С 1994 по 2012 год Владимир Толстой руководил музеем «Ясная Поляна», где была написана «Война и мир». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург 7 октября прилетел Владимир Толстой, праправнук писателя Льва Толстого. С 1994 по 2012 год он руководил музеем «Ясная Поляна», где были написаны «Война и мир», а также «Анна Каренина». Сейчас Владимир Ильич – советник президента России по вопросам культуры. Также он возглавляет Российское общество преподавателей русского языка и литературы. Собственно, на конгресс этого общества, который проходит сейчас в Уральском федеральном университете, Владимир Толстой и прилетел в Екатеринбург. «КП» пообщались с ним о знаменитом прапрадедушке, русском космосе и том, почему детей все сложнее учить.

В СССР СЛОЖНО БЫЛО НОСИТЬ ФАМИЛИЮ, КОТОРАЯ У ВСЕХ НА СЛУХУ

- Пишут, что с XVIII века потомки Петра Андреевича Толстого (Сподвижник Петра I. Дипломат, руководивший секретной службой, - Прим. Ред.) носят титул графа. Правильно ли я понимаю, что этот титул есть и у вас?

- Да, несмотря на все исторические перипетии. Об этом мой отец хорошо высказался, когда еще в советские годы отвечал на вопрос немецкой журналистки о том, что у нас упразднили всех князей и графов. Он сказал: «Вы знаете, фокстерьер всегда остается фокстерьером». И в этом смысле да – мы графы Толстые.

В Екатеринбург Владимир Толстой прилетел на конгресс Российского общества преподавателей русского языка и литературы, которое возглавляет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В советские годы жить с таким титулом, наверное, было сложно?

- Его никто не использовал, конечно. Я и сейчас этим никогда не бравирую. Просто если задают вопрос, то готов ответить на него. Нет, я не испытывал никаких сложностей. Сложнее было носить фамилию Толстой, которая у всех на слуху. И принадлежность к роду, она, в общем, всегда была в центре внимания. Иногда с иронией к этому относились. Было ощущение, что если ты носишь такую фамилию, то нужно как-то ей соответствовать. В этом, может, были какие-то внутренние ограничения.

- Как в школе одноклассники реагировали на то, что вы праправнук Льва Толстого?

- Внимание на этом фокусировалось, когда на уроках литературы мы начинали проходить тексты Толстого в разных классах. Хотя я никогда не испытывал никаких сложностей, потому что был человеком общительным, спортивным, живым. В общем, никогда - извините за такое слово - не выпендривался. Толстой, граф… Я был просто один из всех.

ЗНАКОМИЛСЯ С «ВОЙНОЙ И МИР» ВМЕСТЕ С ОДНОКЛАССНИКАМИ

- «Война и мир» самое объемное произведение, которое дети читают в школе. Не все с ним справляются в юности. А вы справились?

- Да. Я, во-первых, просто очень любил читать. Начал рано и читал очень много. Да, наверное «Война и мир» сложна для восприятия школьника. Первое прочтение у меня было в школе. А после этого я возвращался к тексту «Войны и мир» не один раз. Читал новыми глазами, с новыми ощущениями.

Владимир Толстой: «Для меня «Война и мир» это семейный роман. Эти персонажи – мои прямые предки» Фото: Евгения ГУСЕВА

- То есть, вы вместе с одноклассниками знакомились с этим произведением?

- Я многие вещи читал раньше одноклассников. Но «Войну и мир» прочитал летом перед тем классом, когда мы ее изучали.

- Говорят, одним нравятся отношения между персонажами, другим батальные сцены. А вам?

- Я считаю, что произведение надо воспринимать в совокупности. Нельзя вычленять юмор из произведений Ильфа и Петрова, или какие-то мистические сцены из «Мастера и Маргариты». Точно также я никогда не разделял текст романа Толстого на мир и войну. «Война и мир» действительно гигантское, мощнейшее полотно. Но для меня, чтобы вы поняли, это же и семейный роман. Лев Николаевич написал о своих самых близких людях – своих родителях, дедах, бабушках. О тетках. Он даже не очень сильно менял их имена. Николай Ростов это Николай Ильич Толстой, отец писателя. Княжна Марья Болконская это Мария Николаевна Волконская, мама писателя. Старый князь Болконский это Николай Сергеевич Волконский (дедушка Льва Толстого, - Прим. Ред.). Граф Ростов Илья Андреевич это Илья Андреевич Толстой. Эти персонажи – мои прямые предки. И я читал книгу с интересом, познавая историю своих давних, но важных и близких для меня людей.

В XXI ВЕКЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО ЧИТАЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В XIX

- В феврале исполнилось 120 лет, как Льва Толстого отлучили от церкви. Как вы думаете, можно ли изменить это решение, или оно теперь навсегда?

- Если говорить более точными формулировками, то отлучения как такового не было. Определением Святейшего синода было признано отпадение графа Льва Николаевича Толстого от лона православной церкви. Никто его не предавал анафеме, не отторгал. Это все-таки по смыслу другая история совсем. Ничего исправлять, наверное, не следует, потому что одного из участников нет – Льва Николаевича. И мы не знаем его сегодняшнего отношения к этому. Наверное, Русская православная церковь, как второй участник этого события, могла бы принять какие-либо решения со своей стороны, если она сочтет это нужным. Но в целом это дела давно минувших дней. Это как бы исторический факт. Это очень сложная драматическая коллизия, которую надо просто осмыслять, не забывать об этом. Но прямо пересматривать, без участия Льва Николаевича, думаю, не правильно.

Конгресс проходит в Уральском федеральном университете. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы советник президента России по культуре. Как вы думаете, какое место российская культура сейчас занимает в мире? Насколько людям за рубежом до сих пор интересна наша классическая литература? Ведь говорят, что сейчас книг уже никто не читает.

- Чтение художественной литературы никогда не было абсолютно массовым явлением, хотя в Советском Союзе и говорили, что мы самая читающая страна. Ведущие литературные журналы еще пушкинского и толстовского времени издавались очень маленькими тиражами. Совсем крошечный процент общества того времени действительно читал эти тексты. Они потом переводились на французский, английский, немецкий и там тоже количество читателей было небольшое – сливки общества, люди интеллектуального склада, для которого важно следить за литературой своего времени. Поэтому я не думаю, что количественно число читателей Толстого уменьшилось. Наоборот оно увеличивается, потому что выходят новые переводы и новые издания. Толстой – один из самых читаемых и самых издаваемых заново авторов, наряду с Шекспиром. Поэтому он не обделен вниманием. Другое дело, что время изменилось. Люди предпочитают визуальные носители и чтение литературы, как серьезный труд, не всем доступен.

- Как вы думаете, кто должен заниматься вопросами образования у молодежи? Человек с большим педагогическим опытом, или тот, кто с нею может общаться на одном языке? Многих на прошлой неделе возмутило, что председателем комиссии по делам молодежи в Екатеринбургской думе назначили 73-летнего опытного педагога, а не кого-то моложе.

- Это очень индивидуально. Иногда 70-летний может быть душою моложе 20-летнего. Очень важны личные качества. Если человек способен за собой увлечь, если он интересуется всем новым, прогрессивным, то имея еще и опыт, он может быть абсолютным проводником новых идей. Одним из главных педагогических принципов Льва Николаевича было не напичкать голову ученика знаниями, а увлечь его. Приобщить его к радости познания мира.

- Однажды вы говорили, что астронавты Европейского космического агентства учат русский язык, чтобы перед отправкой в космос сказать «Поехали!», как Гагарин. Можно ли сказать, что еще чуть-чуть и космос заговорит по-русски?

- Этот вопрос более чем актуален для меня, потому что сюда в Екатеринбург я прилетел с Байконура, где мы провожали космический экипаж, в составе которого впервые полетели творческие люди с творческой миссией – режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Мы открыли новую эру в космосе. И я рад, что это российский космос опять стал лидером в мировом космическом движении. Ведь сейчас на орбите впервые в истории человечества происходят съемки художественного фильма.

Сейчас Владимир Толстой – советник президента России по вопросам культуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На что жалуются современные учителя русского языка и литературы?

- На огромную отчетность, которая отнимает много времени. Причем это касается не только учителей русского языка. Это одна сторона. Если говорить о другой стороне, то учителям трудно учить и как-то увлекать молодых людей, которые думают только о том, как бы им вернуться к гаджету своему. Вернуть внимание молодого человека от вот этой цифровой реальности к своему предмету удается не всем. Но тот, кому удается, является выдающимся современным преподавателем.

- В Интернете очень любят вспоминать строчки из дневника Льва Толстого: «1858 год, 19 сентября. Решил, что надо любить и трудиться, и все. 20 сентября. Устал. Не любил и не трудился». Как думаете, а если бы Лев Толстой жил в наше время, он по-прежнему бы написал, что надо «любить и трудиться»?

- Я бы советовал людям, которые читают это в Интернете, не брать выдернутые фразы из Толстого, а действительно перечитать его дневники. Это потрясающее совершенно явление. Толстой был к себе очень строг. Он постоянно себя ругал за лень, за праздность. Очень заметен его внутренний рост через дневники, поэтому «любить и трудиться» - важные вещи. Но в дневниках можно найти и много других интереснейших мыслей. Я бы настоятельно рекомендовал обратиться к дневникам Толстого, особенно молодого Толстого. Это могло бы помочь нынешним молодым людям понять, что из пустяшного малого, как его называли братья старшие, может вырасти всемирный гений. Может, это был бы хороший пример и для них, если они считают себя пустяшными малыми.

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