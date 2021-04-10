У Татьяны Веденеевой было много ролей. Но многие помнят ее, как «тетю Таню». Фото: Марина Молдавская

В Екатеринбурге 10 апреля на главной площадке акции «Тотальный диктант» ведущей по приглашению Фонда святой Екатерины выступила Татьяна Веденеева. Она актриса театра и кино, но многие помнят ее в первую очередь, как «тетю Таню» из «Спокойной ночи, малыши!». После завершения диктанта мы пообщались с ней и узнали, как сама она училась в школе, как снималась культовая передача и почему Хрюшу не взяли в Америку.

НЕ ПОЛУЧИЛА КРАСНЫЙ ДИПЛОМ ИЗ-ЗА ФИЗКУЛЬТУРЫ

- Вы читали «Тотальный диктант» на главной площадке в Екатеринбурге, а как сами в школе диктанты писали?

- Вообще у меня не было в школе особых проблем с русским языком, потому что я много читала. Очень любила читать фантастическую литературу. А когда человек много читает, то грамотность сама приходит. Бывает, я пишу что-нибудь в соцсетях и мне кажется, что правильно, а потом - бум! - в голове что-то переклинивает, я возвращаюсь к какому-то слову и понимаю, что его нужно исправить. Это перфекционизм. Многие на это плюют — запятые не ставят, сами слова слитно пишут. Но я стараюсь писать грамотно. Так нас учили. По тому, как человек выражает свои мысли, насколько грамотно он пишет, ты сразу можешь получить какое-то представление о нем и понять, нужно ли тебе дальше общение с ним или лучше как-то отойти в сторону.

В Екатеринбурге Татьяна Веденеева была ведущей на главной площадке «Тотального диктанта». Фото: Марина Молдавская

- Вы сказали, что очень много читали. Можно сказать, что вы были отличницей в школе?

- Ну, почти. У меня были проблемы, как ни странно, с геометрией и с физкультурой. С алгеброй и химией не было — химическую формулу я могла запомнить, даже если она была длиной со всю страницу. У меня хорошая память. А вот вписать куб в параллелепипед… Черчения мне, наверное, не хватало. Ну и физкультура — я всячески пыталась отлынивать от нее. Мне было непонятно, почему нужно пробегать на скорость 100 метров или километр. Зачем? Поэтому я получала бесконечные двойки по физкультуре. В конце концов учителя надо мной сжалились и в четверти мне поставили более менее удовлетворительную оценку. Но красного диплома из-за этого у меня не было.

- Вас многие знают, как актрису кино, театра, телеведущую. Первый конкурс красоты в СССР тоже провели вы. В то же время вас очень многие помнят, как тетю Таню из «Спокойной ночи, малыши!». Вам с кем больше нравилось вести передачу - с Хрюшей или Степашкой?

- Их нельзя разделить. Они оба хорошие, но Степашка всегда прав, а Хрюша всегда что-то делает не так. И вот эта драматургическая линия и дает развитие передаче уже многие годы. Хотя был однажды момент — в конце 80-х к нам в Москву приезжал американский ведущий, который был раньше священником и вел на NBC детскую передачу «Соседи мистера Роджерса» (речь о Фреде Роджерсе, популярном американском телеведущем и пресвитерианском проповеднике, который умер в 2003 году, - Прим. Ред.). У него в передаче была на руке плюшевая кукла — тигренок. Когда он к нам приехал в СССР и узнал, что у нас тоже есть детская передача, он захотел с нами познакомиться и мы сделали совместную программу. Я тогда очень удивилась, что у тигренка была лысая голова. Он объяснил, что дети тигренка все время гладят пальчиком по голове, вот эти волосики и стерлись. У нас было несколько замечательных программ, которые мы сняли в Москве. Ему это очень понравилось и он пригласил меня в Америку сделать совместные передачи еще и там. Но у нас ведь не один тигренок, а несколько героев (куклы Хрюши, Степашки и Фили управлялись и озвучивались актерами, которых было не видно в кадре, - Прим. Ред.). Советское руководство тогда решило не отправлять всех актеров, а отправить только меня с одной куклой. За Хрюшу сойти я никак не могла, тем более за Филю. Мне выдали Степашку и сказали «Лети». И я полетела покорять Америку. Это был самый сложный момент, который у меня был в этой программе, потому что мне приходилось говорить за себя и потом за Степашку - общаться самой с собой, без репетиции, просто по щелчку пальца. Так что я люблю и Хрюшу, и Степашку. Но со Степашкой у меня более родственные отношения.

Среди тех, кто пришел писать диктант, была и молодежь и люди старшего поколения. Фото: Марина Молдавская

- Вы тогда чревовещание освоили?

- Да, получается, освоила. А что было делать?

- Как там восприняли нашего Степашку?

- Очень хорошо. У меня даже был гигантский прием в мэрии Питтсбурга (в этом городе снималась передача «Соседи мистера Роджерса», - Прим. Ред. ). Весь свет собрался. Потому что, во-первых, я была первая русская там — на местном телевидении. А, во-вторых, это было для детей, они видели, что это замечательная добрая программа с прекрасными куклами.

- Подход к детским передачам, который тогда был у американцев и у нас сильно отличался?

- Нет. Не сильно. Но у них таких передач было очень много. Я была поражена, когда мне сказали «У нас 122 канала». В СССР на тот момент было только три. Я думала «Боже мой, как же тут разобраться? 122 канала? Как успеть все посмотреть хотя бы по несколько минут?» Я не понимала даже зачем столько. Хотя сейчас уже очень хорошо понимаю. Но я не думаю, что наши детские программы в чем-то уступали. Ничуть. В «Будильнике» (детская передача, в которой снимались знаменитые советские актеры, выходившая с 1965 по 1997 год, - Прим. Ред.) мне довелось поработать с гениальными артистами — с Михаилом Глузским, с Леонидом Броневым... У нас великие актеры не то что не гнушались, они считали что это кайф - прийти и подурачиться в программе «Будильник», где мы делали постановки на пьесы, стихи, песенки. Просто окунуться в детство было замечательно.

Написание диктанта прошло в главном здании Уральского федерального университета. Фото: Марина Молдавская

ЗАСТАВЛЯЛА СЕБЯ ПРИЕЗЖАТЬ В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ

- На Ютубе можно найти выпуски «Спокойной ночи, малыши!», которые вы вели, и у них тысячи просмотров. Как вы думаете, с чем это может быть связано?

- Сейчас эта программа, наверное, несколько утратила рейтинг. Но не потому что она стала хуже, а потому, что у детей есть очень большой выбор. Работают целые телеканалы для детей. К тому же теперь есть смартфоны. По-моему дети скоро рождаться будут с телефоном в руке. Вот у нас в театре есть одна актриса, которая недавно родила ребенка. Она его приносит с собой утром, мы все его нянчим, кто пока еще не на сцене. И, представляете, она его кормит грудью, а он вот так листает ее телефон пальчиком. Ребенку 5 месяцев! Поэтому, конечно, когда у детей большой выбор, они не сосредоточены на чем-то одном. А у «Спокойной ночи, малыши!» в свое время не было конкурентов. Все ее смотрели вплоть до 10 класса, хотя вроде бы мы делали эту передачу только для маленьких детей. Просто там можно было посмотреть мультики. Я даже сама, когда была школьницей, всегда кружочком обводила все программы в газете, где были мультфильмы, чтобы не забыть посмотреть. И так до 10 класса. Но, может, дело не только в мультфильмах, но и в общении живого человека с куклой? Тогда ведь многие дети верили, что Хрюша и Степашка живые. И вот это вот общение живого человека с куклой, мне кажется, до сих пор вызывает какой-то трепет у людей. Поэтому популярность передачи не угасает.

- Как вы оцениваете современные детские передачи? Может, стоит показывать детям старые советские записи «Спокойной ночи, малыши!»?

- Конечно стоит! Мое мнение, что лучше советских мультфильмов тех времен не было ничего. Да, сейчас есть великолепные работы, современные с компьютерной графикой, а те мультики были иногда примитивными, но они западали в душу, как например «Ежик в тумане». Говорят, что все гениальное просто. И мне кажется советским мультикам это удавалось — затронуть струны души и чему-то научить.

Написание диктанта длилось больше часа. Фото: Марина Молдавская

- Насколько было престижно в советские годы быть ведущей «Спокойной ночи, малыши!»?

- Престижно было вести какой-нибудь «Огонек». Я их тоже вела в огромном количестве. Они были не только для Нового Года, но и к 8 Марта и ко всяким разным большим праздникам. А «Спокойной ночи, малыши!» это была рядовая программа на каждый день. И даже снималась она не в Останкино, а на Шабаловке. Сделав свою работу в Останкино, я садилась в машину и рулила на Шабаловку, чтобы пообщаться с Хрюшей и Степашей. Да, это было престижно. Но я уже тогда понимала, у меня были такие моменты, когда… Вот тебе приносят текст, ты его читаешь. Любой взрослый человек, взглянув на него, скажет: «Боже мой, что это такое вообще? Что тут написано? И как это произносить?». Для взрослого человека это какая-то белиберда, а детям все эти фразы очень понятны. И иногда были моменты, когда я ехала и думала: «Боже, я больше не могу. Я устала, не хочу с этим работать». Но я брала себя в руки: «Нет! Дети все ждут Хрюшу, он же такой хороший!». Я себя заставляла приезжать в хорошем настроении. Я тогда представляла, что будут думать дети, когда вырастут? И это меня вдохновляло. Спустя годы, когда я впервые услышала от взрослого 19-летнего парня с трехдневной небритостью «Тетя Таня, я вас люблю с детства» я была в шоке, конечно. Но сейчас я привыкла к этому и думаю что это здорово. Сейчас те, кому 35-37 лет, это все мои зрители — это те люди, которые сейчас встают у руля государства. Они уже закончили вузы чего-то добились в своих профессиях, бизнесе, политике, во всем. Это сейчас то поколение, которому я когда-то рассказывала сказки.

- Ваш сын смотрел «Спокойной ночи, малыши!»?

- Конечно!

- Какой был самый необычный вопрос от него о передаче?

- Вопросов не было. Но он всегда считал, что у него две мамы. Это было самое необычное. Когда он сидел у меня на коленях и смотрел «Спокойной ночи, малыши!», где я была ведущей, и кто-нибудь у него спрашивал «Дима, это кто на экране?». Он отвечал: «Это мама». Потом показывали на меня: «А это кто?». Он отвечал: «А это другая мама». Сначала это удивляло, а потом я поняла, что это здорово. Дети абсолютно верили во все это. Единственное, что ему не нравилось в этой передаче, что вызывало слезы, так это песенка в конце. Потом я выяснила, что не только у моего сына, но и у многих детей она вызывала такую реакцию. Там есть какие-то минорные ноты: «Спят усталые игрушки...». Сын сразу начинал плакать, и я сразу делала звук потише, чтобы картинка была, а звука не было. Композитор сделал свое дело — проник прямо в душу.

В САМОИЗОЛЯЦИИ ЖИЛА В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ

- Хорошо ли платили ведущим «Спокойной ночи, малыши!»?

- По тем временам, наверное, да. Это же не считалось моей работой. Это было до работы или после работы. Рабочий день у меня длился по 10-12 часов минимум. Восемь часов в Останкино я вела программы от «Наш сад» до «Утренней почты». А «Спокойной ночи, малыши!» потом после работы.

- Дополнительная нагрузка была...

- Да, была как бы еще одна зарплата.

После диктанта Татьяна Веденеева передала всем привет «от Хрюши и Степашки». Фото: Марина Молдавская

- Татьяна, как вы пережили пандемию?

- Как и все — взаперти (смеется). Я строила дом за городом и успела его доделать, но не успела обставить. Ровно год назад в марте я купила две кровати — в комнату сына, и в гостевую комнату. В моей комнате ее не было. Стол в столовую без стульев и что-то еще. И когда в Москве сказали, что всем надо закрыться по домам, я решила, что лучше уехать за город. У нас красивый поселок, течет река, там можно гулять, а не так что выйти на 100 метров в магазин и назад немедленно в квартиру. Поэтому я села в машину, купила по дороге чайник электрический, электрическую плитку на одну конфорку. Еще у меня были две ложки, две вилки, два раскладных стула пластиковых. И так вот в походных условиях я там находилась, пока не сказали, что можно расслабиться и ездить уже без обязательной регистрации в Госуслугах. Но вот буквально несколько дней назад я сделала себе прививку — пока первую часть. Поэтому пока я в зоне риска. Да, я могу по прежнему находиться за городом и ни с кем особенно не общаться. Но в мае-июне у меня начинаются съемки в сериале и я подумала, что там будет очень много людей. Риск есть и я решила больше не нервничать и сделала себе прививку.

- В каких проектах вы сейчас участвуете?

- Вот сериал, который называется «Детектив на миллион». Буквально позавчера вышли очередные серии на канале ТВЦ. Еще я играю в театре в нескольких спектаклях. Мне это очень нравится.