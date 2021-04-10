Татьяна Веденеева из «Спокойной ночи, малыши» прочитала екатеринбуржцам «Тотальный диктант»

Татьяна Веденеева читала текст на площадке в УрФУ. Фото: Марина Молдавская

Каждый год у россиян есть традиция – проверять знания своего родного языка. Акция «Тотальный диктант» в этом году прошла в офлайн режиме, не смотря на пандемию коронавируса. Екатеринбург стал одним из городов, который также участвовал в мероприятии.

Участники писали текст Дмитрия Глуховского. Фото: Марина Молдавская

10 апреля одновременно открылось 26 площадок. Главным лекторием города стал Уральский федеральный университет.В этом году автором «Тотального диктанта» стал писатель Дмитрий Глуховский.

- В этом году автор диктанта Дмитрий Глуховский (писатель-фантаст, автор книги «Метро 2033», - Прим. Ред.) подготовил текст специально для тотального диктанта, - говорит Дмитрий Бенеманский, директор медиацентра УрФУ. - Он состоит из пяти частей. Четыре части пишут офлайн и одна часть пройдет в онлайн-марафоне. Это формат прошлого года. Мы пишем одну из частей текста. Называется «Фата». Наши филологи, которые проверяют тексты, говорят, что у Екатеринбурга есть такая особенность - слишком много запятых ставят там, где не надо.

УрФУ была главной площадкой. Фото: Марина Молдавская

В Екатеринбурге диктант можно было писать на 26 площадках. По окончанию акции организаторы подвели предварительные итоги. Проверяли знания в офлайне 991 человек. Количество написавших английский диктант на офлайн-площадках – 116 человек.

- Я уже пятый раз прихожу на тотальный диктант. Пропустила только в прошлом году из-за пандемии, - рассказала Светлана Текина, участница. - Привожу даже детей, если они у меня свободные. Даже трехлетних детей приводила. Они не пишут, но делают вид, что старательно все записывают под диктовку. Каждый раз я уверена, что на твердую пятерку написала, но к сожалению, получаю не пятерку и даже не четверку. Но с каждым разом я замечаю, что пишу все лучше и лучше. Ошибок мало. Беда с пунктуацией.

Участвовали и студенты. Фото: Марина Молдавская

Главной звездой «Тотального диктанта-2021» в Екатеринбурге стала Татьяна Веденеева, телеведущая, журналистка и Тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши». Ее пригласил Фонд святой Екатерины. Татьяна читала текст Глуховского на площадке в УрФУ.

- Я сама стараюсь писать очень грамотно. Так нас учили, - поделилась Татьяна Веденеева. - И действительно по тому как человек выражает свои мысли, насколько грамотно он пишет, ты сразу получаешь какое-то представление об этом человеке и понимаешь, нужно ли тебе дальше общение с ним или лучше как-то отойти в сторону.

Диктант написали почти 1000 человек. Фото: Марина Молдавская

Кстати, перед тем, как вышла Веденеева, на экране показали короткометражный фильм - экранизацию того самого текста, который Глуховский написал. В одной из главных ролей был Павел Деревянко.

Всего было 26 площадок. Фото: Марина Молдавская

Отметим, результаты «Тотального диктанта» будут доступны для просмотра на сайте акции после 14 апреля. Награждение отличников состоится 17 апреля в 13.00 в историческом парке «Россия – моя история».